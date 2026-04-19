Εθνική Γυναικών: Ανέβηκε στην League B και φουλάρει για τα playoffs του Μουντιάλ

Η Εθνική Γυναικών εξασφάλισε την άνοδο της στην League B της UEFA, κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2027.

Με το 3\3 κόντρα στα Νησιά Φερόε και την Γεωργία, η «γαλανόλευκη» έφτασε τους 9 βαθμούς, εξασφαλίζοντας την πρωτιά στον όμιλο.

Η Εθνική Γυναικών εξασφάλισε και τα playoffs του Μουντιάλ

Πέρα από την άνοδο στην κατηγορία της UEFA, η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον πρώτο γύρο των playoffs για την πρόκριση στα τελικά του ερχόμενου Μουντιάλ. Εκεί, οι πρωτοπόροι της League C θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σε διπλούς αγώνες τις ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη και τρίτη θέση των ομίλων της League A.

Η Ελλάδα θα είναι γηπεδούχος στην πρώτη αναμέτρηση, διεκδικώντας ένα από τα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στον δεύτερο γύρο των playoff.