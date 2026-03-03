Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)

Εθνική ποδοσφαίρου Γυναικών: Στον πρώτο επίσημο αγώνα του Βασίλη Σπέρτου στον πάγκο της η Ελλάδα νίκησε με 3-0 τη Γεωργία στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» για την πρεμιέρα της στην προκριματική φάση (League C, 4ος όμιλος) του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027. Η Ελλάδα ήταν ανώτερη σε όλο το παιχνίδι και έφτασε εύκολα στην επικράτηση.

Η πρώτη σοβαρή προειδοποίηση για την άμυνα της Γεωργίας ήρθε στο 19′ με το εκτός περιοχής χτύπημα φάουλ της Σαρρή που κατευθύνθηκε στο «Γ», να αποκρούεται από την Γκαμπούνια. Η Γεωργιανή γκολκίπερ ωστόσο δεν μπόρεσε να αντιδράσει ανάλογα και στο επόμενο λεπτό, όταν στο κόρνερ της Κοσκερίδου η Ελένη Μάρκου που αγωνίζεται πλέον ως κεντρική αμυντικός αλλά έπαιζε για χρόνια ως σέντερ φορ, έδειξε πως δεν… ξέχασε την τέχνη της και με ωραίο άλμα και κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την Ελλάδα.

Προς το τέλος του ημιχρόνου η Εθνική είχε δύο ακόμη κλασσικές ευκαιρίες για γκολ, στο 42′ με την Σαρρή από ωραίο παράλληλο γύρισμα της Μπρουκσάιρ και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με την Παπαθεοδώρου. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η μπάλα πέρασε άουτ.

Με αλλαγές και νέες ευκαιρίες ξεκίνησε το β’ μέρος του αγώνα, καθώς στο 49′ η Γκαμπούνια απέκρουσε σουτ της Μπρουκσάιρ από πλάγια αριστερά και στο 50′ η Τατουασβίλι πρόλαβε κι έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή από προσπάθεια της Σαρρή. Η Χανιώτισσα μεσοεπιθετικός ήταν πρωταγωνίστρια και στην επόμενη καλή στιγμή της Εθνικής στο 71′, όταν έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι από φάουλ που κέρδισε η Τζούρτζεβιτς πέντε μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή.