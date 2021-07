Οι Λος Άντζελες Λέικερς μετά την αποτυχημένη σεζόν που είχαν, «χτενίζουν» την αγορά για να ενισχυθούν ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Shams Charania, η ομάδα του Λος Άντζελες προσέγγισε τους Σακραμέντο Κινγκς για το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Χιλντ με τον Κούζμα.

Ο γκαρντ του Σακραμέντο έρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με 16,6 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ κατά μέσο όρο και θα λάβει περίπου 22 εκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 2021-22. Από την άλλη, ο φόργουορντ των Λέικερς μέτρησε 12,9 πόντους και 6,1 ριμπάουντ/μέσο όρο τη σεζόν 2020-21, ωστόσο δεν φαίνεται να υπολογίζεται από την παρέα του Λεμπρόν, μετά και την απογοητευτική εικόνα που είχε στα playoffs κόντρα στους Σανς.

Lakers and Kings have had talks about a deal centered around Buddy Hield, which would include sending Kuz to Sacramento, per @ShamsCharania pic.twitter.com/2q4v0VE0IM

