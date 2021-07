Ένα νέο βήμα αποφάσισε να κάνει στα επαγγελματικά της η τραγουδίστρια Camila Cabello και να δεχτεί την πρόταση που της έγινε να υποδυθεί τη Cinderella στη νέα ταινία που θα προβληθεί από το Amazon Prime Video.

Η ταινία musical θα είναι η πρώτη απόπειρα της 24χρονης να πρωταγωνιστήσει σε κινηματογραφική παραγωγή και όλοι οι fans της ανυπομονούν για το αποτέλεσμα. Τον Prince Charming θα υποδυθεί ο Nicholas Galitzine, ενώ στην ταινία πρωταγωνιστούν ακόμη οι Idina Menzel, Minnie Driver και Pierce Brosnan.

#CinderellaMovie 😭😭😭 this was one of the most magical experiences of my life. I can’t wait for you to see it. out on @amazonprimevideo September 3! ✨ @Cinderella pic.twitter.com/67fiWlubvi

— camila (@Camila_Cabello) June 30, 2021