Ακόμα και στην σημερινή εποχή, όταν μία γυναίκα υπερβαίνει τα κοινωνικά αποδεκτά ηλικιακά όρια εγκυμοσύνης πάντα θα ακουστεί από κάποιον η ατάκα : « εσύ δεν έχεις ακούσει ακόμα το βιολογικό σου ρολόϊ»;

Υπάρχει μία κοινή πεποίθηση ότι οι γυναίκες εάν δεν αποκτήσουν μωρό σε νεαρή ηλικία, και παρά την επαγγελματική καριέρα ή ό,τι κάνει η κάθε μία από εμάς για να είναι χαρούμενη, τότε η γυναίκα νιώθει αυτό που λέμε ότι «κάτι της λείπει».

Λοιπόν, τα νέα είναι ότι πίσω από τον όρο αυτόν δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι υπάρχει μόνο στις γυναίκες.

Το μόνο ρολόϊ που ακούει μία γυναίκα είναι τα ρολόγια που ακούν όλοι οι άνρθρωποι.

Πού πρωτοεμφανίστηκε ο όρος «βιολογικό» ρολόϊ;

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά σε μία δημοσίευση της Washington Post το 1978 και ο δημιουργός ήταν ο Richard Cohen.

Ο Cohen δεν ήταν ούτε ψυχολόγος ούτε κοινωνιολόγος, ήταν ένας αρθρογράφος.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι στην προσπαθειά του αναπτύξει την θεωρία « Σύνθετη γυναίκα», μίλησε με πλήθος γυναικών που είχαν κάνει καριέρα και ήταν μεταξύ των ηλικιών 27-35. Όλες αυτές οι γυναίκες του αποκάλυψαν, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ότι το μόνο που ήθελαν ήταν να αποκτήσουν παιδί.

Η θεωρία της «Σύνθετης γυναίκας», του Cohen δημοσιεύτηκε σε άρθρο του, με τίτλο: «Το ρολόϊ χτυπάει για τις γυναίκες καριέρας» («The clock is Ticking for the Career Women»).

Τι πραγματικά κάνει το βιολογικό ρολόϊ που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο

Αφού ξεκαθαρίσαμε ότι δεν υπάρχει ένα ρολόϊ μέσα στις γυναίκες που τους ψιθυρίζει ότι θέλουν παιδιά, ας δούμε, σύμφωμα με το «Science Direct» ποιες είναι οι πραγματικές λειτουργίες που επιτελεί σε κάθε ανθρώπινο σώμα:

Ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματός μας

Ρυθμίζει το βάρος μας

Ρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό μας κ.α.

Γιατί επηρέασε τις γυναίκες τόσο πολύ ο όρος «βιολογικό» ρολόϊ;

Ο όρος συνδέθηκε περισσότερο με τις γυναίκες επειδή μια στερεοτυπική κοινωνία -δυστυχώς ακόμη – πιέζει τις γυναίκες πότε θα αποκτήσουν παιδί.

Ακόμα περισσότερο στις γυναίκες τονίζεται ότι ιατρικά μέχρι κάποια ηλικία μπορούν να είναι παραγωγικές, αλλιώς θεωρούνται ηλικιακά μεγάλες για κύηση, και πλήθος επιπλοκών μπορει να συμβουν στην υγεία της εγκυμονούσας και του εμβρύου.

Σύμφωνα με το Independent.ie σε δημοσκόπηση που έγινε στην Μεγάλη Βρετανία τον Ιούνιο του 2021 από το YouGov, η κοινωνικά «αποδεκτή» ηλικία για να αποκτήσει παιδί μια γυναίκα είναι τα 28, από την άλλη για τον άνδρα η κατάλληλη ηλικία είναι τα 36 έτη.