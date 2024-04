Το νέο beef του RZA από τους Wu-Tang Clan είναι κυριολεκτικό: Πλέον είναι vegan

Ο 54χρονος δημιουργός απαρνήθηκε το κόκκινο κρέας στα μέσα της δεκαετίας του 1990, και στη συνέχεια το κοτόπουλο, το ψάρι και τελικά τα γαλακτοκομικά και τα αυγά. Έκτοτε έχει συνεργαστεί με την οργάνωση People for the Ethical Treatment of Animals, ξεκίνησε μια vegan σειρά ρούχων και εμφανίστηκε σε μια σουρεαλιστική σειρά βίντεο με άλλα μέλη της Wu-Tang για την προώθηση των Impossible Sliders χωρίς κρέας της White Castle.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο RZA, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Robert Fitzgerald Diggs, μίλησε για τον λόγο που έγινε vegan, για τις πολιτισμικές συνδέσεις μεταξύ αρρενωπότητας και κρέατος και για το πώς το να μην καταναλώνεις κρέας μόνο λίγες μέρες την εβδομάδα θα βοηθούσε τον πλανήτη.

Ακολουθούν αποσπάσματα από αυτή τη συζήτηση που είχε ο RZA με τους ΝΥΤ και την δημοσιογράφο Cara Buckley, επεξεργασμένα ελαφρώς για λόγους σαφήνειας.

«Έχουμε διδαχθεί πολλούς μύθους»

«Για μένα [ο λόγος που σταμάτησα να τρώω κρέας], ήταν η ευαισθητοποίηση. Ήταν απλώς η επίγνωση της ίδιας της ζωής. Eίναι σχεδόν παράλογο, σχεδόν ανήθικο. Γιατί πρέπει να πεθάνει το ζώο για να ζήσω εγώ; Και μετά έμαθα ότι το πεπτικό μας σύστημα δυσκολεύεται να χωνέψει το κόκκινο κρέας. Καθώς ενημερωνόμουν περισσότερο, άρχισα να καταναλώνω όλο και λιγότερο και μετά να δεν είχε νόημα να τρώω ένα νεκρό πτηνό. Ούτε να φάω ένα νεκρό ψάρι».

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι καταστρέφουμε τη δική μας ατμόσφαιρα μόνο και μόνο για την ευχαρίστηση, όχι για την ανάγκη. Το κρέας και το μοσχάρι και όλα αυτά τα μπιφτέκια είναι τρόφιμα για ευχαρίστηση, και προτιμούμε να καταστρέφουμε το περιβάλλον μας για την ευχαρίστηση μας, και αυτό είναι ανόητο εκ μέρους μας»

«Έχουμε διδαχθεί πολλούς μύθους. Όταν έτρωγα κρέας, μπορούσα να φάω είκοσι φτερούγες κοτόπουλου. Μπορούσα να φάω άνετα τρία κομμάτια μπριζόλας. Στο τέλος της ημέρας, αυτό είχε σίγουρα επίδραση στην προσωπικότητά μου. Ήμουν σίγουρα πιο επιθετικός και πιο επιθετικός χωρίς λόγο. Έχουμε μια χώρα που έπρεπε να φτιάξει στρατιώτες και εργάτες εργοστασίων. Έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι ο πληθυσμός μας αυξανόταν. Νομίζω ότι το κρέας είναι απαραίτητο σε περιόδους πολέμου. Αλλά τώρα στον δικό μας κόσμο, η αναγκαιότητα του κυνηγιού έχει εξαλειφθεί και μειωθεί. Αισθάνομαι ότι εξελίχθηκα, και η απόδειξη γι’ αυτό είναι τα παιδιά μου που μεγάλωσαν, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, χωρίς ποτέ να έχουν καταναλώσει κόκκινο κρέας, κοτόπουλο, μόνο δυο είναι pescatarian [τρώνε δηλαδή μόνο ψάρια]. Είναι υγιείς, πολύ έξυπνοι, πολύ ταλαντούχοι νέοι άνθρωποι».

«Για τη μαύρη κοινότητα, η υγεία υπήρξε πρόβλημα»

Όσον αφορά την συσχέτιση μεταξύ κρέατος και αρρενωπότητας ο ραπερ απάντησε:

«Υπήρξε μια γενιά που μεγάλωσε με το bodybuilding. Όταν είσαι bodybuilder, χρειάζεσαι πολλή πρωτεΐνη. Η παραδοχή ήταν ότι η ισχυρότερη πηγή πρωτεΐνης προέρχεται από το ζώο. Αυτό διαδόθηκε μέσω της κουλτούρας, διαδόθηκε μέσω των ταινιών. Δεν γνωρίζαμε τη δεκαετία του ’80 ότι υπήρχε και άλλος τρόπος».

Η δημοσιογράφος Cara Buckley έφερε στο τραπέζι της συζήτησης το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαύρων ανθρώπων αυτοπροσδιορίζεται ως vegan σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό αλλά και το αν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στάθηκαν αρκετές για να αποφασίσει να ακολουθήσει μια ζωή χωρίς κρέας.

«Για τη μαύρη κοινότητα, η υγεία υπήρξε πρόβλημα, από την παχυσαρκία, την υψηλή αρτηριακή πίεση, τον διαβήτη, όλα αυτά τα διαφορετικά θέματα που μαστίζουν την κοινότητα μας εδώ και μερικά χρόνια. Νομίζω ότι καθώς οι γενιές εξελίσσονταν συνεχώς, αρχίζαμε να παρατηρούμε ότι εγκαταλείπαμε ορισμένα πράγματα», δήλωσε ο RZA για την vegan μαύρη κοινότητα.

Ενώ για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής ανέφερε: «Τα στοιχεία δείχνουν ότι καταστρέφουμε τη δική μας ατμόσφαιρα μόνο και μόνο για την ευχαρίστηση, όχι για την ανάγκη. Το κρέας και το μοσχάρι και όλα αυτά τα μπιφτέκια είναι τρόφιμα για ευχαρίστηση, και προτιμούμε να καταστρέφουμε το περιβάλλον μας για την ευχαρίστηση μας, και αυτό είναι ανόητο εκ μέρους μας. Πρέπει να ξεφύγουμε από την τάση μας να εκπληρώνουμε την άμεση ευχαρίστησή μας και να θυσιάζουμε τα μακροπρόθεσμα οφέλη μας».

*Με πληροφορίες από: NYT | Κεντρική φωτογραφία θέματος: RZA | Instagram