Πανό με την επιγραφή «Black Lives Matter», ανήρτησε η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα , με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη την ΗΠΑ.

«Υψώνουμε αυτό το έμβλημα προς τιμήν του Τζορτζ Φλόιντ, που δολοφονήθηκε πριν από ένα χρόνο, σε αλληλεγγύη με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που αναζητούν έναν κόσμο χωρίς φυλετικές διακρίσεις και ένα μέλλον με ίσες ευκαιρίες για όλους», επισημαίνει σε ανάρτηση στο Twitter η αμερικανική πρεσβεία.

We raise this banner in honor of George Floyd, murdered one year ago today, in solidarity with people around the globe seeking a world without racial discrimination and a future with equal opportunity for all. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/cVIkfH5Yra

Αντίστοιχα, μαύρη σημαία με το σύνθημα Black Lives Matter, υψώθηκε και στο αμερικανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας σε σχετική ανάρτηση: «Υψώνουμε αυτή τη σημαία για να σηματοδοτήσουμε τον έναν χρόνο από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ- τιμούμε τον Φλόιντ και στεκόμαστε με αλληλεγγύη μαζί με άλλα έθνη για την προώθηση της φυλετικής δικαιοσύνης, που αποτελεί προτεραιότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής».

We raise this flag to mark one year since the murder of George Floyd – we honor Mr. Floyd and stand in solidarity with other nations to advance racial justice, a key priority within U.S. foreign policy #BLM pic.twitter.com/IdApjPaJYR

— US Consulate Thess (@USConsulateThes) May 25, 2021