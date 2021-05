Η βρετανίδα ακτιβίστρια του κινήματος Black Lives Matter, Σάσα Τζόνσον, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας πυροβοληθεί στο κεφάλι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο νότιο Λονδίνο, ανακοίνωσε το πολιτικό κόμμα της Taking the Initiative.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έκανε έκκληση για μάρτυρες μετά τον εντοπισμό από αστυνομικούς μιας γυναίκας, που όπως είπαν φαίνεται να είναι 20άρα, η οποία έφερε τραύμα από σφαίρα, στο Πέκαμ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα, την οποία δεν κατονόμασαν, παραμένει στο νοσοκομείο και φέρει τραύματα απειλητικά για τη ζωή της.

«Ολοι ελπίζουμε η κατάσταση της υγείας αυτής της νέας γυναίκας να βελτιωθεί», είπε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Τζίμι Τέλι.

«Η έρευνά μας βρίσκεται σε πρώιμα στάδια και βρίσκονται σε εξέλιξη επείγουσες ανακρίσεις για να διακριβωθούν οι συνθήκες», τόνισε.

Η 27χρονη Τζόνσον, μητέρα δύο παιδιών, είναι ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος Black Lives Matter στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος Taking the Initiative, ανέφερε στον λογαριασμό του το κόμμα.

BLMUK expresses our shock and solidarity over the shooting of Sasha Johnson. A young mother and fearless political campaigner who was at the forefront of many BLM protests last summer. https://t.co/4DzuqnhkT2

— #BlackLivesMatterUK (@ukblm) May 23, 2021