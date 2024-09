Οι επισκέπτες ζωολογικού κήπου στην Κίνα έχουν εξοργιστεί μετά την ανακάλυψη ότι τα αξιολάτρευτα πάντα που περιτριγύριζαν ήταν απλώς ζωγραφισμένα σκυλιά.

Οι εξαπατημένοι επισκέπτες ισχυρίστηκαν ότι συνειδητοποίησαν την απάτη στο ζωολογικό κήπο Shanwei μόνο όταν ένα από τα φαινομενικά πάντα άρχισε να λαχανιάζει και να γαβγίζει, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το βίντεο που τράβηξε ένας επισκέπτης έδειξε ένα από τα όχι και τόσο διακριτικά μεταμφιεσμένα σκυλιά να προσπαθεί να πάρει ανάσα, ενώ ήταν ξαπλωμένο σε έναν βράχο μέσα σε μια περιφραγμένη περιοχή.

Λίγο αργότερα έκανε την εμφάνισή του ένα δεύτερο σκυλί, με μακριά, στριφογυριστή ουρά. Ο ζωολογικός κήπος αρχικά ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ένα είδος «σκυλιού πάντα». Αργότερα όμως, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι είχε βάψει δύο σκυλιά ράτσας chow chow, τα οποία είναι αρκετά δημοφιλή στη βόρεια Κίνα.

Οι επισκέπτες απαίτησαν τα χρήματά τους πίσω μετά την αποκάλυψη της απάτης.

A Chinese zoo in Shanwei has admitted that they used painted dogs for their panda exhibit.

Visitors reportedly became suspicious after the ‘pandas’ started panting and barking. pic.twitter.com/jbrcsZv92s

