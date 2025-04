Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ξαναγράψει την οικονομική ιστορία των ΗΠΑ για να δικαιολογήσει την επιβολή των δασμών που αποφάσισε.

Ο Ζάκαρι Γουλφ σημειώνει στο CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει οι Αμερικανοί να βλέπουν την ιστορία με τον δικό του τρόπο, χωρίς να υπολογίζει τους ιστορικούς.

Από τη μία πλευρά, ο Τραμπ προσπαθεί ενεργά να απαγορεύσει οποιαδήποτε επανεξέταση της αμερικανικής φυλετικής ιστορίας, στα πανεπιστήμια και στα μουσεία, για να γλιτώσει η χώρα από οποιαδήποτε «εθνική ντροπή» για το στιγματισμένο παρελθόν της.

Από την άλλη πλευρά, τονίζει ο Γουλφ, ουσιαστικά ξαναγράφει την οικονομική ιστορία για να πείσει τους Αμερικανούς ότι όλα όσα έχουν διδαχθεί είναι λάθος και ότι η νέα πολιτική του για τους δασμούς δεν θα είναι η μεγαλύτερη αύξηση φόρων στην αμερικανική ιστορία, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι οικονομολόγοι και συνάδελφοί του Ρεπουμπλικάνοι.

Η αποδεκτή εκδοχή της ιστορίας, την οποία μπορεί να θυμάστε, μπορεί και όχι, από τον καθηγητή ιστορίας του Μπεν Στάιν στο «Ferris Bueller’s Day Off», γράφει χαρακτηριστικά ο Γουλφ, είναι ότι το Κογκρέσο αύξησε τους δασμούς με τον δασμολογικό νόμο Σμουτ – Χόλεϊ το 1930 σε μια προσπάθεια να «μετριάσει τις επιπτώσεις της Μεγάλης Ύφεσης».

«Δούλεψε;» ρώτησε ο Στάιν την τάξη. «Κάποιος; Ξέρει κανείς τα αποτελέσματα; Δεν λειτούργησε και οι Ηνωμένες Πολιτείες, βυθίστηκαν βαθύτερα στη Μεγάλη Ύφεση».

Ο Τραμπ εξέφρασε την αντίθετη άποψη την Τετάρτη, λέγοντας στους Αμερικανούς ότι αν το Κογκρέσο είχε επιμείνει στους δασμούς, η Μεγάλη Ύφεση «θα ήταν μια πολύ διαφορετική ιστορία».

Το γεγονός ότι ο Τραμπ αφηγείται αλλιώς τα γεγονότα για να επανεκπαιδεύσει τον πληθυσμό ίσως δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη από τον ηγέτη ενός κινήματος που χτίστηκε πάνω σε μια οπισθοδρομική υπόσχεση να κάνει τη χώρα «μεγάλη ξανά», σημειώνει το CNN.

«Έχουμε έναν πρόεδρο του 20ου αιώνα σε μια οικονομία του 21ου αιώνα που θέλει να μας γυρίσει πίσω στον 19ο αιώνα», έγραψε ο Ντάγκλας Ίργουιν, καθηγητής οικονομικών στο Ντάρτμουθ, στο X.

We have a 20th century president in a 21st century economy who wants to take us back to the 19th century…

— Douglas Irwin (@D_A_Irwin) April 3, 2025