Θυέλλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει για έναν ζωολογικό κήπο στην Κίνα, με τους επισκέπτενα καταγγέλλουν ότι οι υπεύθυνοι έβαφαν με λευκό και μαύρο χρώμα σκυλιά και τα εξέθεταν ώστε να μοιάζουν με… πάντα σε μια προσπάθεια να τους ξεγελάσουν.

Taizhou Zoo in Jiangsu Province dyed two chow chow puppies black and white and promoted them as so-called “panda dogs.” pic.twitter.com/Jo7q1dBzZJ

