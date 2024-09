Τα ζώδια σήμερα: Μην το πεις πουθενά

Πώς θα πάνε οι σχέσεις σήμερα; Τα οικονομικά είναι καλά; Από νευράκια, πως είμαστε; Τα ζώδια μίλησαν.

Κριός

«Όλα καλά» είναι η φράση που παίζει σε λούπα στο μυαλό σου και δεν έχεις άδικο. Περνάς μια πολύ ευνοϊκή περίοδο και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα, αλλά και τη διάθεσή σου. Πάθος στα προσωπικά, επιτυχίες στα επαγγελματικά. Τι άλλο να ζητήσεις;

Στα θετικά: τα πάντα όλα.

Στα αρνητικά: με τόσο θετική διάθεση υπάρχει περίπτωση να παρεξηγήσεις κάποια πράγματα και να πέσεις από τα σύννεφα.

Ταύρος

Είναι μια Παρασκευή όπως θα έπρεπε να είναι όλες οι Παρασκευές: ωραίες, χαλαρές, ανέμελες. Έχεις όρεξη για βόλτες και νέες γνωριμίες, έχεις κέφια και διάθεση να ζήσεις τη ζωή σου. Μην χάνεις την ευκαιρία.

Στα θετικά: είσαι ξεκάθαρος, ξέρεις τι θέλεις και αποφασισμένος να λύσεις κάποιες παρεξηγήσεις από παλιά.

Στα αρνητικά: είσαι, όμως και εγωιστής. Κι αυτό θα δημιουργήσει εντάσεις από εκεί που δεν το περιμένεις.

Δίδυμος

Το καλοκαίρι τελείωσε, η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι γεγονός και πλέον είσαι αποφασισμένος να δεις τι θέλεις και τι δεν θέλεις. Τα βάζεις κάτω, τα ψάχνεις και καλείσαι να πάρεις αποφάσεις για το μέλλον σου. Αποφάσεις για όλα.

Στα θετικά: βάζεις τις βάσεις για τις μελλοντικές σου κινήσεις.

Στα αρνητικά: τα προσωπικά σου, καθώς η έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό του τα κάνει όλα δύσκολα.

Καρκίνος

Τέλος οι συζητήσεις με τον εαυτό σου και οι εσωτερικές αναζητήσεις. Ήρθε η στιγμή να «βγεις» στον κόσμο, να γνωρίσεις άτομα, να μιλήσεις και να ανοιχτείς. Βγάζεις την χαλαρή πλευρά του εαυτού σου και αυτό ανοίγει πολλές πόρτες.

Στα θετικά: κάποια από αυτές τις νέες γνωριμίες θα σε κάνουν να νιώσεις πολλά περισσότερα από φιλικά συναισθήματα.

Στα αρνητικά: τα επαγγελματικά συνεχίζουν να είναι ένα βάρος στη ζωή σου και ακόμα δεν έχεις αποφασίσει προς τα που θα κινηθείς.

Λέων

Καλά πέρασες, το διασκέδασες αλλά τώρα είναι η ώρα να αποφασίσεις για τα επόμενα επαγγελματικά σου βήματα. Έρχεσαι σε επαφή με τις γνωριμίες σου, δείχνεις την αποφασιστικότητα και τη δημιουργικότητα που έχεις μέσα σου.

Στα θετικά: εσύ μπορεί να μην το κυνηγάς, αλλά ο χαρακτήρας σου μαγνητίζει τους άλλους.

Στα αρνητικά: οι αλλαγές που θέλεις δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Άρα μην απογοητευτείς αν όλα πάνε πιο αργά από όσο περίμενες ή ήθελες.

Παρθένος

Νιώθεις μια κούραση μέσα σου και δεν μπορείς να καταλάβεις το γιατί. Ωστόσο το έχεις πάρει απόφαση αυτή την περίοδο να είσαι χαλαρός – λίγο σπίτι, λίγο καναπές, ένα βιβλίο, ήρεμες κουβέντες. Χρειάζεται και αυτό.

Στα θετικά: αδειάζεις το μυαλό σου και αφιερώνεσαι στον εαυτό σου.

Στα αρνητικά: σε επαγγελματικό επίπεδο βλέπεις ότι η δουλειά δεν είναι αυτό που περίμενες. Και απογοητεύεσαι λίγο.

Ζυγός

Έχεις περισσότερους προβληματισμούς στο μυαλό σου από όσους θα ήθελες. Λίγο τα οικονομικά, λίγο τα επαγγελματικά, λίγο τα ερωτικά δεν θέλεις και πολύ να σε πάρει από κάτω. Το καλό είναι ότι πεισμώνεις και κάνεις τα πάντα για να το αλλάξεις αυτό.

Στα θετικά: έχεις διάθεση και ενέργεια να φέρεις αλλαγές στη ζωή σου.

Στα αρνητικά: τα οικονομικά σου, τα οποία σε κάνουν να νιώθεις κάπως ανασφαλείς.

Σκορπιός

Σαν να είσαι δύο διαφορετικά άτομα: από τη μια είσαι χαρούμενος με όλα όσα κάνεις αυτή την περίοδο, από την άλλη νιώθεις ότι τα κάνεις όλα λάθος. Τι «Δόκτωρ Τζέκιλ και κύριος Χάιντ» είναι αυτό που ζεις; Χαλάρωσε και βάλε πρόγραμμα και προτεραιότητες.

Στα θετικά: η δημιουργικότητά σου στη δουλειά αγγίζει τα κόκκινα και νιώθεις μετά από καιρό ότι είσαι εκεί που θέλεις.

Στα αρνητικά: ξέρεις ότι παραμελείς μερικούς πολύ δικούς σου ανθρώπους και σε πιάνουν οι τύψεις.

Τοξότης

Έχεις τόση ενέργεια μέσα σου, που ξαφνικά η μέρα σου φαίνεται άδεια και τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Μην τρελαίνεσαι: κλείσει τις υποχρεώσεις σου τώρα που έχεις και χρόνο και δυνάμεις. Ευκαιρία να τελειώνεις με κάποια πράγματα που είχες αφήσει ανοιχτά.

Στα θετικά: τα προσωπικά σου πάνε από το καλό στο καλύτερο, χωρίς καν να ιδρώσεις.

Στα αρνητικά: καταναλώνεις πιο πολύ ενέργεια από ότι χρειάζεται και υπάρχει ο κίνδυνος κάποια στιγμή να… αδειάσουν οι μπαταρίες.

Αιγόκερως

Αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη στους άλλους. Τα βάλεις τα «εγώ» σου στην άκρη και θα τα δώσεις όλα για να ευχαριστήσεις τους ανθρώπους που αγαπάς. Καλά κάνεις, τους είχες λίγο στην απέξω το τελευταίο διάστημα.

Στα θετικά: love is in the air και δεν κρύβεται.

Στα αρνητικά: νιώθεις, συχνά πυκνά, ότι οι ανώτεροί σου στη δουλειά δεν εκτιμούν τις προσπάθειές σου.

Υδροχόος

Κουράστηκες από τις αλλαγές, τα πάνω – κάτω και τις εντάσεις. Θέλεις λίγο να ηρεμήσεις, να βρεις τη σταθερότητα που τόσο έχεις ανάγκη, να «κάτσεις» κάπου για καιρό. Τόσο επαγγελματικά όσο και ερωτικά.

Στα θετικά: μια νέα γνωριμία θα σου ξυπνήσει ένα πάθος που είχες καιρό να νιώσεις.

Στα αρνητικά: η αστάθεια στα επαγγελματικά σου, σε κάνουν να νιώθεις μια ανασφάλεια για το μέλλον σου.

Ιχθύς

Η εβδομάδα πήγε έτσι και έτσι, ωστόσο -έστω και στο τέλος- οι προσπάθειές σου σε αποζημιώνουν. Η Παρασκευή είναι ευχάριστη, δημιουργική και φουλ επικοινωνιακή. Κοίτα να την εκμεταλλευτείς.

Στα θετικά: πέρνα όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές με τους φίλους σου,

Στα αρνητικά: κάποια πράγματα που είχες αναβάλλει κάνουν την εμφάνισή τους και δεν ξέρεις πώς να τα χειριστείς. Τα αφήνεις πάλι για μετά;