Βίντεο από την πόλη Καμπάτια της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης δείχνει ισραηλινούς στρατιώτες να σπρώχνουν πτώματα από μια στέγη στη διάρκεια μιας επιδρομής τους που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία τουλάχιστον έξι Παλαιστινίων (φωτογραφίες, επάνω, από τα βίντεο που ακολουθούν).

Σ΄ ένα από τα βίντεο, μάλιστα, διακρίνεται ένας ισραηλινός στρατιώτης να πυροβολεί από κοντινή απόσταση Παλαιστίνιο που φαίνεται να κείτεται εξουδετερωμένος στην ταράτσα και στη συνέχεια να ρίχνει το άψυχο σώμα του στο κενό.

Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες με τις κτηνωδίες των ισραηλινών δυνάμεων

Israeli occupation soldiers throw injured men from a rooftop in Qabatiya outside Jenin in the occupied West Bank earlier today. This is Israel’s “self defence” pic.twitter.com/uYQxDYfJP2 — Husam Zomlot (@hzomlot) September 19, 2024

Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού σ’ αυτήν την πόλη της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, ανέφερε ο κυβερνήτης της Τζενίν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

WEST BANK: Incredibly disturbing video shows Israeli soldiers throwing bodies of Palestinians off a roof in Qabatiya near Jenin. At least 5 Palestinians were killed by Israeli forces during a military raid. pic.twitter.com/1aSdl0nDd1 — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) September 19, 2024

Τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, συμπλήρωσε ο Καμπάλ Αμπού Αλ Ραμπ, ο οποίος κατήγγειλε πως οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν υποδομές κατά την αποχώρησή τους από την περιοχή.

Αντιδρώντας στις εικόνες από τα βίντεο, η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

⚡️BREAKING: The Israeli army has thrown the bodies of Palestinians from the roof of the besieged house to the ground in Qabatiya, Jenin, West Bank. pic.twitter.com/NkKeJtvm35 — Suppressed News. (@SuppressedNws) September 19, 2024

«Οι βάναυσες πράξεις που διαπράχθηκαν από τον σιωνιστικό στρατό κατοχής στην πόλη Καμπάτια, δυτικά της Τζενίν, επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά την κτηνωδία και την ωμότητα αυτής της κατοχής, η οποία διαπράττει σφαγές και γενοκτονία εναντίον του λαού μας στη Γάζα για ένα χρόνο εν μέσω διεθνούς σιωπής και αμερικανικής πολιτικής και στρατιωτικής κάλυψης».

Η ισλαμιστική οργάνωση προσθέτει στην ανακοίνωσή της ότι «Ο ακρωτηριασμός και η κακοποίηση των πτωμάτων των μαρτύρων συνιστούν ένα αποτρόπαιο έγκλημα που πρέπει να καταδικαστεί σθεναρά από όλες τις χώρες, διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

In the first video, an invading Israeli soldier executes a young Palestinian at point-blank range on the roof of the house he was besieged in. In the second, soldiers throw his body off the roof in Qabatiya, south of Jenin, occupied West Bank. pic.twitter.com/qdtgzubWmu — The Cradle (@TheCradleMedia) September 19, 2024

Πυρά κατά δημοσιογράφων

Και καταλήγει: «Αυτά τα φρικτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα και τη Δυτική Οχθη παραβιάζουν κατάφωρα όλες τις διεθνείς ανθρωπιστικές και νομικές συμβάσεις. Επιβεβαιώνουν ότι αυτή η φασιστική κατοχή δεν χρειάζεται καμία δικαιολογία για να πραγματοποιήσει τις δολοφονίες και τα εγκλήματά της κατά του λαού μας και των λαών της περιοχής».

Σε άλλο βίντεο φαίνεται μια ομάδα δημοσιογράφων που βιντεοσκοπεί την επιδρομή στο κτίριο να δέχεται τα πυρά του ισραηλινού στρατού.