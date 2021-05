Την πεποίθηση πως η πολύπλευρη αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος των Περιφερειών της Ευρώπης, είναι το θεμέλιο για να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον, με προοπτική, ευδαιμονία και ανάπτυξη, διατύπωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης σε παρέμβαση του στην τηλεδιάσκεψη με στόχο την Τουριστική Προβολή της Αττικής και άλλων Ευρωπαϊκών Περιφερειών, η οποία διοργανώθηκε, με μεγάλη επιτυχία, από το Γραφείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Επαρχίας Σιτσουάν.

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Απριλίου, συμμετείχαν Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, αδελφοποιημένες με την Επαρχία Sichuan. Εκτός από την Περιφέρεια Αττικής, έλαβαν μέρος η Castilla Mancha Region of Spain, The State of Bavaria of Germany, The Eastern Region of France, The Brussels Region of Belgium και The Regions of Liguria, Trentino and Piedmont of Italy.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Yang Shiming, Διευθυντής του Τμήματος Τουρισμού και Πολιτισμού της Επαρχίας Σιτσουάν. Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε η κα Αθηνά Κολυβά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού.

Η Περιφέρεια Αττικής συμμετείχε στο πλαίσιο και του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας που υπέγραψε με την Επαρχία Sichuan το Σεπτέμβριο του 2020, ενώ η τηλεδιάσκεψη διοργανώθηκε και με αφορμή τον εορτασμό του «2021: Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδος-Κίνας».

Γ. Πατούλης : «Προτεραιότητά μας να καταστήσουμε την Αττική δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό παγκοσμίως»

Στο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης τόνισε πως η ανακήρυξη του 2021 σε Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού, βάσει του Συμφώνου Συνεργασίας που υπέγραψαν τον περασμένο Νοέμβριο οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κίνας, αποτελεί μία ευκαιρία για τις δύο χώρες να εμβαθύνουν τις παραδοσιακές τους σχέσεις, να επιβεβαιώσουν τη φιλία των δύο λαών, να διευρύνουν τη συνεργασία τους και να διοργανώσουν δράσεις στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.

«Με την αδελφοποιημένη επαρχία Sichuan μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο: να εκμεταλλευτούμε το προνόμιο του τουριστικού προϊόντος μας ως εργαλείο οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης, που θα φέρει πρόοδο και ευημερία στους πολίτες, ενώ παράλληλα θα προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο τη θετική εικόνα μας σε παγκόσμιο επίπεδο» υπογράμμισε και πρόσθεσε πως για την Περιφέρεια Αττικής, η ενίσχυση του τουρισμού είναι βασικός άξονας του στρατηγικού σχεδιασμού μας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο επισήμανε πως η Διοίκηση της Περιφέρειας προσπαθεί με συντονισμένες ενέργειες να καταστήσει την Αττική ως έναν από τους πλέον δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως, αναδεικνύοντας όχι μόνο τον ψυχαγωγικό, αλλά και πολλές ακόμα εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Ιδιαίτερα εστίασε σε συνεργασίες που δρομολογούνται για την ανάδειξη του τουρισμού υγείας, μέσα από τη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών, την επαφή με πρωτοπόρες πρακτικές και τη δικτύωση ελληνικών και ξένων φορέων και επισήμανε πως αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη χρηματοδοτική πηγή «για να επενδύσουμε στην ανάδειξη του πολιτισμού – αρχαίου και νεότερου – υλοποιώντας εμβληματικά έργα, τα οποία προσδίδουν ιδιαίτερη υπεραξία στο πολιτιστικό κεφάλαιο, το τουριστικό προϊόν αλλά και στην οικονομία της Αττικής μας».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβαση του ο κ. Πατούλης τόνισε πως προτεραιότητα αυτή την περίοδο είναι η ολοκλήρωση μεγάλων έργων για τη βελτίωση των υποδομών, των θαλάσσιων και οδικών μεταφορών, της αναδιαμόρφωσης των παραλιακών μετώπων, της βελτίωσης της προσβασιμότητας σε χώρους υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος. «Στόχος μας είναι να κάνουμε γνωστό στους ξένους επενδυτές με τον πλέον γλαφυρό τρόπο το στίγμα της Περιφέρειας Αττικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: ένας τόπος κοντά στα διάσημα ελληνικά νησιά, που αποτελεί παράλληλα μια ευρύτερη επενδυτική περιοχή με εξειδικευμένο δίκτυο ανθρώπινων πόρων. Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση πως ο ρόλος των Περιφερειών στην διαχείριση της κρίσης και στην προσπάθεια ανάκαμψης στην μετά-covid εποχή, είναι καθοριστικός. Σε αυτή την κατεύθυνση, η πολύπλευρη αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος των Περιφερειών μας είναι το θεμέλιο για να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον, με προοπτική, ευδαιμονία και ανάπτυξη» σημείωσε.

Η Επαρχία Sichuan απέστειλε τις θερμές ευχαριστίες της στον Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια Αττικής καθώς και στο Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Θεμάτων για την άριστη συνεργασία τους.

https://www.youtube.com/watch?v=brfWp_3lW3g&feature=youtu.be