Η Κέιτλιν Τζένερ, σταρ τηλεοπτικών ριάλιτι, ολυμπιονίκης και – φυσικά – μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν, σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτρια της Καλιφόρνια.

Ο ρεπόρτερ του Axios, Τζόναθαν Σουάν, έγραψε την Τρίτη ότι η Τζένερ συνεργάζεται με την Κάρολιν Ρεν, που ασχολείται με τη συγκέντρωση χρημάτων για προεκλογικές εκστρατείες του ρεπουμπλικανικού κόμματος, καθώς σκέφτεται να λάβει μέρος στις επερχόμενες έκτακτες εκλογές εναντίον του σημερινού κυβερνήτη, του Δημοκρατικού Γκάβιν Νιούσαμ. Η Μάγκι Χάμπερμαν των Times της Νέας Υόρκης είπε την Τετάρτη ότι ο πρώην υπεύθυνος για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, Μπραντ Πάρσκεϊλ, συμβουλεύει την Τζένερ για τον σχηματισμό της ομάδας της.

Οι έκτακτες εκλογές προέκυψαν εξαιτίας των αντιστάσεων των Ρεπουμπλικάνων στο κλείσιμο των επιχειρήσεων που επέβαλε ο Νιούσαμ εξαιτίας του κοροναϊού, αλλά και στις φορολογικές και μεταναστευτικές πολιτικές του.

Έτσι, συγκεντρώνουν υπογραφές για να καλέσουν σε εκλογές με στόχο την καθαίρεση του Νιούσαμ. Αν καταφέρουν να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 1,5 εκατ. επιβεβαιωμένες υπογραφές μέχρι το τέλος του μήνα, η πολιτεία θα κληθεί να ψηφίσει και πάλι. Οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν αρχικά αν επιθυμούν την απομάκρυνση του Νιούσαμ και στη συνέχεια, αν η απάντησή τους είναι θετική, το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει.

Η καμπάνια απομάκρυνσης του Νιούσαμ βρήκε ανταπόκριση εν μέσω της προηγούμενης κορύφωσης της πανδημίας, έχοντας και την υποστήριξη επιχειρηματιών της Σίλικον Βάλεϊ. Ήδη, αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση του κυβερνήτη, όμως μέχρι στιγμής κανείς δεν φαίνεται να έχει πιθανότητες να κερδίσει με άνεση της εκλογές, δεδομένου και του ότι οι Δημοκρατικοί γενικώς κυριαρχούν εντός της πολιτείας.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μια διασημότητα, όπως η Τζένερ, ενδέχεται να καταφέρει να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού. Στις έκτακτες εκλογές για την απομάκρυνση του Γκρέι Ντέιβις, τέως κυβερνήτη της Καλιφόρνια, ήταν ο ηθοποιός Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ που κατάφερε να τον αντικαταστήσει.

Η Τζένερ, πρώην ολυμπιονίκης και σταρ του ριάλιτι Keeping Up with the Kardashians, έχει υπάρξει επικριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ για τις απόψεις του για τα τρανς δικαιώματα, όμως οι απόψεις της για τα περισσότερα σημαντικά ζητήματα ταυτίζονται με εκείνες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Οι Δημοκρατικοί της Καλιφόρνια και της Ουάσινγκτον υποστηρίζουν τον Νιούσαμ, ενώ τη στήριξή του έχει εκφράσει και ο Μπέρνι Σάντερ, όπως επίσης και η Κάμαλα Χάρις, που συμβαίνει να είναι και φίλη του. Σε επίσκεψή της στην πολιτεία τη Δευτέρα, τον επαίνεσε ως «έναν πραγματικό πρωταθλητή εντός και εκτός της Καλιφόρνια».

Αν και η δημοτικότητα του κυβερνήτη Νιούσαμ έχει μειωθεί σε σχέση με τα υψηλότατα ποσοστά που είχαν καταγραφεί σε μια από τις πρώτες κορυφώσεις της πανδημίας, παραμένει σχετικά ισχυρός στις δημοσκοπήσεις. Σε μια από τις τελευταίες, που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής της Καλιφόρνια, το 56% των δυνητικών ψηφοφόρων δήλωσαν αντίθετοι με το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του.

Με πληροφορίες από Guardian