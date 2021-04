Οι Καρντάσιανς δεν ήταν ποτέ ντροπαλοί σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική τους ζωή, την εμφάνιση τους και ό,τι άλλο μπορεί να απασχολεί κατά καιρούς τις τηλεπερσόνες στην προσωπική τους ζωή.

Με βασικό όπλο στα χέρια τους τα social media και έναν στρατό από πιστούς followers κάθε μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν – Τζένερ, έχει καταφέρει να βγάζει χιλιάδες δολάρια μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο φωτογραφικός φακός είναι επίσης ένας καλός φίλος για τους Καρντάσιαν. Τουλάχιστον τις περισσότερες φορές και όταν το photoshop έρχεται να «δέσει» ακόμα περισσότερο αυτή τη σχέση εξάρτησης.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, μια μη επεξεργασμένη φωτογραφία της 36χρονης Κλόε Καρντάσιαν που ποζάρει φορώντας ένα λεοπάρ μπικίνι έγινε viral για τους λάθος λόγους, καθώς «ανέβηκε» κατά λάθος από συνεργάτη της.

Ενώ η διάσημη τηλεπερσόνα του «Keeping Up With the Kardashians» εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με τις καμπύλες της, οι φαν της παρατήρησαν ότι το σώμα της δεν είναι και τόσο αψεγάδιαστο, όσο εμφανίζεται σε άλλες φωτογραφίες της στα social media ή σε φωτογραφήσεις μόδας που έχει κάνει.

Όπως αναφέρει σχετικά η Sun ότι η ομάδα διαχείρισης κρίσεων της οικογένειας Καρντάσιαν προσπαθεί να εξαφανίσει από το Διαδίκτυο κάθε ίχνος της επίμαχης φωτογραφίας και έχει στείλει ακόμη και «νομικές απειλές» προκειμένου να «κατέβει» η φωτογραφία.

Ωστόσο και παρά τις προσπάθειες του επιτελείου, η φωτογραφία εξακολουθεί να κάνει το γύρο του Διαδικτύου, προσθέτοντας ένα ακόμα photoshop ατόπημα στην λίστα της οικογένειας Καρντάσιαν…