Μετά από έξι ολόκληρες μέρες που προσάραξε και έκλεισε τη Διώρυγα του Σουέζ, το τεράστιο πλοίο Ever Given πλέει ξανά, έβαλε μπροστά τις μηχανές του και διασφαλίζεται πως θα μπορέσει να συνεχίσει ομαλά το ταξίδι του, ανέφερε η εταιρεία Inchcape Shipping Services, εξέλιξη που γεννά ελπίδες πως η πολυσύχναστη θαλάσσια οδός θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία σύντομα.

Το σκάφος μήκους 400 μέτρων και εκτοπίσματος 220.000 τόνων κατορθώθηκε να επανέλθει σε πλεύση στις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και «διασφαλίζεται», ανέφερε η Inchcape, η οποία παρέχει διάφορες ναυτιλιακές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με το Reuters.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το πρυμναίο τμήμα του σκάφους να έχει στρίψει, ανοίγοντας το κανάλι.

Τα ρυμουλκά και τα συνεργεία στην περιοχή εργάζονταν ασταμάτητα τις τελευταίες μέρες προκειμένου να απεγκλωβίσουν το φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που είχε προσαράξει διαγώνια στη Διώρυγα του Σουέζ από την 23η Μαρτίου, παρεμποδίζοντας πλήρως την κυκλοφορία.

Εκτός των ρυμουλκών, χρησιμοποιήθηκαν βυθοκόροι για να απομακρυνθεί η άμμος στην οποία είχε κολλήσει το σκάφος.

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!

Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021