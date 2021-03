Ικανοποιημένη από τις πρόσφατες εξελίξεις μετά την Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες και την επικοινωνία Μητσοτάκη-Μπάιντεν, εμφανίζεται η Αθήνα, θεωρώντας ότι «έπιασαν τόπο» οι διπλωματικές της κινήσεις απέναντι στην Άγκυρα.

Κι αυτό γιατί στο κείμενο Συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, συμπεριλήφθηκαν οι θέσεις της Αθήνας ενώ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του αμερικανού Προέδρου με τον έλληνα πρωθυπουργό, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ένας κρίσιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Μάλιστα ο Μπάιντεν δεν έκρυψε την επιθυμία του να οικοδομηθεί μιαν ακόμη πιο ισχυρή σχέση για τη προώθηση των κοινών συμφερόντων που έχουν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα.

Ο αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στη διαδικτυακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος και στην οποία μετείχαν περισσότερα από 100 μέλη της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας, μίλησε για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως είπε, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας θα τον επισκεφτεί στην Ουάσιγκτον όποτε το επιτρέψουν τα υγειονομικά δεδομένα, ενώ δεν έκρυψε την επιθυμία του να οικοδομηθεί μιαν ακόμη πιο ισχυρή σχέση για τη προώθηση των κοινών συμφερόντων που έχουν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα, τονίζοντας πως αυτό ήταν το κύριο ζήτημα που συζήτησε με τον κ. Μητσοτάκη.

«Υπό τη κυβέρνηση μου, θα είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται. Σας το υπόσχομαι αυτό. Έχω δεσμευτεί να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη εταιρική σχέση από ό,τι ήδη έχουμε και να προωθήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Αυτό ήταν το βασικό θέμα για το οποίο μιλήσαμε με τον πρωθυπουργό», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ότι αφορά το Κυπριακό, ο κ. Μπάιντεν ανέφερε «δεν το έχω εγκαταλείψει ακόμη», και υπενθύμισε πως είχε συνεργαστεί επί παρά πολλά χρόνια πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα με τον γερουσιαστή και στενό του φίλο Πολ Σαρμπάνη. «Ο Πολ με ενέπλεξε όταν προσπαθούσαμε να δούμε πως θα χειριστούμε την Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια».



Ο έλληνας πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους ηγέτες που δέχεται πρόσκληση να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας.

Στο Μέγαρο Μαξίμου δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την πρόσκληση που γίνεται μόλις δυόμιση μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Μπάιντεν και βλέπουν την ευκαιρία για περαιτέρω εμβάθυνση των ήδη εξαιρετικών σχέσεων. Όχι μόνο για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων αλλά και την μεγαλύτερη ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων και την προσέλκυση επενδύσεων οι οποίες αποτελούν κλειδί για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κοροναϊού.

Στο θέμα αναφέρεται και το Politico, σχολιάζοντας ότι: «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε πιθανώς στην πιο αξιοζήλευτη -από τους ομολόγους του ηγέτες- θέση την Πέμπτη: Ήταν ο μοναδικός που εξασφάλισε διμερή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπάιντεν μετά την ομαδική συνομιλία. Καθώς δεν τους είχε πει νωρίτερα για την ιδιωτική επικοινωνία – με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την ελληνική επανάσταση – το έμαθαν τελικά σήμερα το πρωί. Θα πρέπει να ήταν ακόμα πιο γλυκό για εκείνον να ανακοινώσει τη «θερμή και επικοιδομητική τηλεφωνική συνομιλία του» με τον Μπάιντεν, κατά την οποία συζήτησαν «εκτενώς τους κοινούς δεσμούς ανάμεσα στα δύο έθνη»» αναφέρει ο αρθρογράφος Florian Eder.

Following the #EUCO, I had a warm and constructive phone call with @POTUS. We discussed at length the common ties between our two nations, on the occasion of the Bicentennial of the Greek Revolution, as well as the importance of the continuous strengthening of our partnership.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 25, 2021