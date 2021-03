Την πρώτη τους συνομιλία είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τζο Μπάιντεν, ανήμερα της Eθνικής μας Eπετείου και λίγο μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνομιλία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και έγινε σε πολύ καλό κλίμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη επικοινωνία των δύο ανδρών, μετά την ανάληψη καθηκόντων του Τζο Μπάιντεν ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο έλληνας πρωθυπουργός επρόκειτο να θέσει το θέμα των τουρκικών κινήσεων στην ανατολική Μεσόγειο, με το θέμα της διεύρυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ να κυριαρχεί.

Τηλεδιάσκεψη… γνωριμίας είχε νωρίτερα αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, με τους 27 αρχηγούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το βράδυ της Πέμπτης.

Είναι η πρώτη φορά που ο Μπάιντεν συνομίλησε και με τους 27 μετά την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος συμμετείχε στην Σύνοδο Κορυφής κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο ανάρτησε στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ, στέλνοντας το μήνυμα πως «ενωμένες η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δείξουν ότι οι δημοκρατίες είναι οι πλέον κατάλληλες για την προστασία των πολιτών, την προώθηση της αξιοπρέπειας και τη δημιουργία ευημερίας».

Welcoming @POTUS to the European Council tonight.

By standing together, shoulder-to-shoulder, the EU & US can show that democracies are best suited to protect citizens, promote dignity, and generate prosperity. pic.twitter.com/DuYRVOmRbQ

