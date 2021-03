Culture Live

«Ο Νονός» επανέρχεται με ένα καστ που θα συζητηθεί

Η Ελ Φάνινγκ πρόκειται να υποδυθεί την ηθοποιό Άλι ΜακΓκρόου στην ταινία «Francis and The Godfather» που έχει θέμα τη δημιουργία του πρώτου μέρους της κινηματογραφικής σειράς «Ο Νονός» - The Godfather του 1972