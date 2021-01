Να σβηστεί κινδύνευσε ένα φεμινιστικό γκράφιτι στη Μαδρίτη, μετά από πρόταση συμβούλων του ακροδεξιού VOX, υποστηρίζοντας πως έχει «πολιτικό μήνυμα».

To γκράφιτι 60 μέτρων δημιουργήθηκε το 2018 στον τοίχο ενός αθλητικού κέντρου, στην περιοχή Ciudad Lineal της ισπανικής πρωτεύουσας.

Οι Φρίντα Κάλο, Νίνα Σιμόν, Μπίλυ Τζιν Κινγκ και Ρόζα Πάρκς είναι κάποια από τα πρόσωπα που απεικονίζει.

Την περασμένη εβδομάδα, το ακροδεξιό κόμμα Vox, ηγήθηκε μίας προσπάθειας για το σβήσιμό του.

Η πρόταση αρχικά υποστηρίχθηκε από το Λαϊκό Κόμμα και το κεντρώο Κόμμα των Πολιτών, που ψήφισαν υπέρ του να αντικατασταθεί με ένα γκράφιτι στο οποίο θα απεικονίζονται άνδρες και γυναίκες παραολυμπιονίκες.

Η απόφαση ωστόσο εξόργισε κατοίκους της περιοχής, που διαδήλωσαν κατά του σβησίματος και κατάφεραν να συγκεντρώσουν 56.000 υπογραφές. Από την πλευρά της η αριστερή κίνηση Más Madrid, έθεσε επί τάπητος πρόταση για την προστασία του γκράφιτι. Η πρόταση υποστηρίχθηκε από το Κόμμα των Πολιτών, που μετατοπίστηκε, και το σοσιαλιστικό κόμμα του Σάντσεθ.

A very Happy Birthday to #AngelaDavis on the day the @MADRID city council wants to remove the mural celebrating her bravery and that of other fourteen women who challenged race and gender discrimination. #ElMuralSeQueda #ElMuralNoSeToca pic.twitter.com/IM4MNcqDQq

Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Begoña Villacís, είπε πως αποδέχθηκε την επιθυμία της κοινότητας για να σωθεί το γκράφιτι, παρότι δεν αρέσει στην ίδια. «Οι πολιτικές μας είναι για τη δημιουργία πραγμάτων, όχι για την καταστροφή τους», ανέφερε η Villacís, μέλος του κόμματος των Πολιτών. Η ίδια ωστόσο αναρωτήθηκε γιατί στο γκράφιτι παρουσιάζονται μόνο προσωπικότητας της αριστεράς και όχι φυσιογνωμίες όπως αυτή της Μάργκαρετ Θάτσερ.

«Οι ικανότητές σου δεν εξαρτώνται από το φύλο σου», διαβάζει κανείς στο γκράφιτι. Οι δημοτικοί σύμβουλοι του Vox υποστήριξαν στο δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης κατά την περασμένη εβδομάδα πως το γκράφιτι έστελνε ένα «πολιτικό μήνυμα» το οποίο προήγαγε μία περιορισμένη αριστερή εκδοχή του φεμινισμού που δεν αντιπροσωπεύει όλες της γυναίκες. Ο δήμαρχος Μαδρίτης, José Luis Martínez-Almeida, είχε πει τότε πως η απόφαση να σβηστεί ήταν τόσο δημοκρατική όσο και η απόφαση να δημιουργηθεί.

Hi @ChimamandaReal

In Madrid, a local small party and his friends want to eliminate a graffitti bout women. They want to erase women’s achievements, including your image

Please RT We want to keep our neighborhood graffiti honoring women like you#elmuralnoseborra#ElMuralSeQueda pic.twitter.com/65zhgoKOEe

— Emma Bedford St John (@katyasecas) January 23, 2021