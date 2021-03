Το νέο μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν παρουσίασε η Κιμ. Πρόκειται για την σαύρα της κόρης της Νορθ Γουέστ.

«Γνωρίστε το νέο μέλος της οικογένειάς μας…τον Speed. Δεν φανταζόμουν ότι θα τον συμπαθήσω τόσο αλλά τον συνήθισα!» έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν στο Twitter.

Όπως εξήγησε η ίδια, ο Speed ήταν αρχικά κατοικίδιο της καλύτερής της φίλης και η οικογένεια Καρντάσιαν ανέλαβε να τον κρατήσει για μια εβδομάδα κάνοντας “babysitting”.

Speed got a makeover with custom Skims Cozy and even the Lil Uzi jewel (Speed actually got the jewel a few months back; North always knows what’s up!). North and her bearded dragon go everywhere together it’s kinda cute! pic.twitter.com/zjcxQQdZYR

Ωστόσο η Νορθ δέθηκε με το ζωάκι και τώρα, αρκετούς μήνες αργότερα, η σαύρα είναι πλέον μόνιμος κάτοικος της οικίας Καρντάσιαν.

Μάλιστα το ερπετό χαίρει ειδικής μεταχείρισης καθώς έχει τις δικές του ρόμπες Skims, προσαρμοσμένες στο μέγεθός του.

Το μέτωπο του μικρού «δράκου» στολίζει ένα ροζ κόσμημα θυμίζοντας τον ράπερ Lil Uzi Vert.

Meet the newest member of our family…Speed. I really wasn’t planning on liking Speed the way I do but she grew on me! Speed was really my BFF Allison’s and we babysat for a week and she never left and it’s been months! pic.twitter.com/qOMc58IJKY

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 3, 2021