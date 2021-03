Η νέα σεζόν της σειράς American Crime Story, με τίτλο «Impeachment» πρόκειται να εστιάσει στο σκάνδαλο γύρω από το πρόσωπο της Μόνικα Λεβίνσκι και στον αντίκτυπο της παράνομης σχέσης της με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Επομένως, χρειαζόταν και μια Χίλαρι – και επιτέλους τη βρήκε!

Η ηθοποιός που επιλέχθηκε για αυτόν τον ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο δεν είναι άλλη από την Ίντι Φάλκο, όπως μεταδίδει το Entertainment Weekly. H χαρισματική ηθοποιός, που έχει βραβευτεί τέσσερις φορές με Emmy, θα υποδυθεί την τότε Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και μελλοντική υπουργό Εξωτερικών στη νέα σεζόν της σειράς ACS του FX.

H 57χρονη ηθοποιός από τη Νέα Υόρκη, που στο παρελθόν είχε υποδυθεί την «Καρμέλα Σοπράνο» στη σειρά «Sopranos» (ένας ρόλος που της είχε χαρίσει και δύο Χρυσές Σφαίρες) και τη «Νοσοκόμα Τζάκι» στην ομώνυμη σειρά, είναι η τελευταία προσθήκη σε ένα καστ πρώτης γραμμής, που περιλαμβάνει τον Κλάιβ Όοουεν (στον ρόλο του άπιστου Μπιλ), την Μπίνι Φέλντσταϊν ως «Μόνικα Λεβίνσκι» και τη Σάρα Πόλσον ως «Λίντα Τρίπ».

Η σεζόν του ACS θα βασιστεί στο βιβλίο «A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President» του Jeffrey Toobin.