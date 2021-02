Μπορεί τα ξανθά μαλλιά της Μάργκοτ Ρόμπι να αποτελούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της, ωστόσο για τις ανάγκες της νέας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί αναγκάστηκε να απαρνηθεί το signature hair look της για κάτι πολύ ανατρεπτικό!

Η ηθοποιός μπορεί να είναι η απόλυτη ξανθιά, ρωτήστε οποιονδήποτε κομμωτή και θα το επιβεβαιώσει, αποφάσισε όμως να απαρνηθεί την κλασσική πλατίνα που την έχουμε συνηθίσει. Αυτήν την εβδομάδα, η ηθοποιός εντοπίστηκε από τους φωτογράφους με μια ανατρεπτική νέα εμφάνιση, αποδεικνύοντας ότι είναι ο απόλυτος χρωματικός… χαμαιλέοντας.

Ο Ρόμπι, η οποία βρίσκεται τώρα στο σετ του τελευταίου έργου του σκηνοθέτη David O. Russell, εντοπίστηκε με γυαλιστερά καστανά και κυματιστά μαλλιά. Μήκη. Το έντονομακιγιάζ και τα σκούρα φρύδια ολοκλήρωσαν την εμφάνιση, η οποία υποδηλώνει το blockbuster θα αναφέρεται σε προηγουμένη δεκαετία.

Margot Robbie and Robert De Niro on the set of David O. Russell’s untitled new film pic.twitter.com/huUhWGx1mc — Film Updates (@TheFilmUpdates) February 6, 2021

Ενώ οι καφέ μπούκλες μπορεί να είναι περούκα, είναι η απόδειξη που χρειαζόμαστε ότι η Ρόμπι φαίνεται εντυπωσιακή σε οποιαδήποτε χρώμα!

margot robbie, john david washington & christian bale on the set of david o. russell’s upcoming movie pic.twitter.com/0Xw62sxcMR — best of margot (@badpostmargots) February 8, 2021

📸 𝒐𝒏 𝒔𝒆𝒕 •◦ 25 HQ of @MargotRobbie on the set of David O´Russell´s new film in Los Angeles.┊(𝐅𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐲 𝟎𝟖, 𝟐𝟎𝟐𝟏) ⇢ https://t.co/u5ZJyWSbIa pic.twitter.com/N7uxDgjWyi — Margot Robbie Daily (@margotdaily) February 9, 2021