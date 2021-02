Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών συγκλόνισε τα Νησιά της Πίστης και την Νέα Καληδονία, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, ενώ το Κέντρο Ειδοποίησης για Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ανακοίνωσε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,6 βαθμούς, ενώ το επίκεντρο εντοπίσθηκε σε βάθος 2 χιλιομέτρων, 401 χιλιόμετρα ανατολικά της Ταντίν της Νέας Καληδονίας.

There has just been a magnitude 7-8 earthquake near New Caledonia in the western Pacific where the Australian Plate is colliding with and subducting beneath the Pacific Plate. It was preceded by a couple of M6 foreshocks <30 mins before. A tsunami warning is currently active. pic.twitter.com/vQDU7UTD6P

— Dr Stephen Hicks 🇪🇺 (@seismo_steve) February 10, 2021