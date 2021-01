Σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην θαλάσσια περιοχή νότια των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το μέγεθος της σεισμικής δόνησης μετρήθηκε στους 6,8 βαθμούς από το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) , το οποίο τοποθετεί το επίκεντρό του σε βάθος 122 χιλιομέτρων.

Αρχικά, το EMSC κατέγραψε μέγεθος 7,2 βαθμών.

M7.1 #earthquake (#lindol) strikes 234 km SE of #Caburan (#Philippines) 23 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/UYJ19KSOc8

— EMSC (@LastQuake) January 21, 2021