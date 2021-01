Ο ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών που έπληξε νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) την Κελέβη, στην Ινδονησία, προκαλώντας την κατάρρευση πολλών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου νοσοκομείου, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους, κατά τον ακόμη προσωρινό απολογισμό της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν 26 νεκροί, όλοι στην πόλη Μαμούτζου», ανέφερε ο Αλί Ραχμάν, επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, τονίζοντας πως ο απολογισμός υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

#UPDATE Rescuers search for more than a dozen patients and staff trapped beneath the rubble of a hospital that was flattened when a powerful earthquake rocked Indonesia’s Sulawesi island, killing at least three https://t.co/AqV8wa9L2f pic.twitter.com/fupTO0vHhi

— AFP News Agency (@AFP) January 15, 2021