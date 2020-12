Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Μπαράκ Ομπάμα μοιράστηκε τη λίστα με τα κομμάτια που αγάπησε περισσότερο μέσα στη χρονιά. Και όπως κάθε χρόνο ο πρώην πρόεδρος αποδεικνύει το εξαιρετικό του γούστο στη μουσική.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως η κόρη του, Σάσα, τον βοήθησε λιγάκι με τις επιλογές: « Ως συνήθως, έλαβα πολύτιμες συμβουλές από την μουσική γκουρού της οικογένειας, τη Σασα, για να φτιάξω τη λίστα. Ελπίζω να βρείτε σ’ αυτή κάποιο καινούργιο κομμάτι για να ακούσετε».

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4

— Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020