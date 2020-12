Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα που στολίστηκαν φέτος και το οποίο έγινε viral στο διαδίκτυο, ανήκει στους αμερικανούς σταρ της κάντρι, Τιμ ΜακΓκρο και Φέιθ Χιλ (Tim McGraw and Faith Hill).

Οι θαυμαστές αντέδρασαν με σκεπτικισμό, όταν ο ΜακΓκρο κοινοποίησε εικόνες της εορταστικής διακόσμησης του σπιτιού του στο διαδίκτυο.

Για να στολιστούν τα πάνω κλαδιά του δέντρου, το οποίο όπως αναφέρει σχετικά ο Independent, είναι ύψους έξι μέτρων, απαιτείται η χρήση σκάλας.

Στις φωτογραφίες, ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός βρίσκεται στην κορυφή της σκάλας δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

A: Santa’s lead flying reindeer

B: wife trying to get rid of me before Christmas pic.twitter.com/Cvmha58rVM

— Tim McGraw (@TheTimMcGraw) December 8, 2020