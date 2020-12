Κύμα οργής έχει προκαλέσει στο Twitter μια ιστοσελίδα εκδικητικής πορνογραφίας, όπου δημοσιεύονται φωτογραφίες κυρίως γυναικών σε προσωπικές στιγμές, χωρίς την συγκατάθεσή τους.

Θύτες, όπως φαίνεται, είναι οικεία πρόσωπα των θυμάτων όπως πρώην σύντροφοι οι οποίοι επιδιώκουν να εκδικηθούν τις συντρόφους τους αναρτώντας γυμνές τους φωτογραφίες ή μοιράζοντας τις ερωτικές τους στιγμές.

Για άλλη μια φορά η ιδιωτικότητα των γυναικών παραβιάζεται βάναυσα, με την ζωή τους να γίνεται αντικείμενο διασυρμού και εκμετάλλευσης.

Αναρτήσεις κάνουν λόγο μάλιστα και για γυμνές φωτογραφίες γυναικών και μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα.

Στην Ελλάδα, οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία τετραπλασιάστηκαν μέσα σε μια δεκαετία.

Η χώρα μας μετρά ήδη αρκετά θύματα έμφυλης βίας, με γυναίκες και θηλυκότητες να δολοφονούνται ή να βάζουν τέλος στη ζωή τους.

Χωρίς ακόμη να έχει λήξει το έτος, η Ελλάδα μετράει ήδη 9 γυναικοκτονίες και πέντε απόπειρες.

Είναι ανάγκη να δημιουργηθεί στην κοινωνία μια παιδεία που θα επικεντρώνεται στην καταδίκη της πατριαρχίας και στην έννοια του σεβασμού προς το γυναικείο φύλλο.

Τι είναι το cyber violence

Η βία μπορεί να εμφανίζεται με μορφές όπως είναι η ψυχολογική βία, η οικονομική εκμετάλλευση, η σωματική και η σεξουαλική κακοποίηση.

Στη λίστα αυτή συμπεριλαμβάνεται και μια νεοαναδυόμενη μορφή βίας κατά των γυναικών, η έμφυλη βία στον κυβερνοχώρο (Cyber violence), που πρόκειται για βία που βασίζεται στο φύλο και διαπράττεται μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και του διαδικτύου.

Όπως αναφέρεται και στην 1η Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών από την Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, Αν και η διαδικτυακή βία μπορεί να επηρεάσει τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες, οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν διαφορετικές και πιο τραυματικές μορφές βίας στο κυβερνοχώρο.

Υπάρχουν διάφορες μορφές διαδικτυακής βίας εναντίον γυναικών και κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διαδικτυακής παρενόχλησης, της διαδικτυακής παρακολούθησης, της μη συναινετικής πορνογραφίας (πορνογραφίας), της εκδικητικής πορνογραφίας.

#cancelchatpicorg

Η πλατφόρμα διαμοιρασμού media και chat αναφέρει στην περιγραφή της ότι μπορεί σε αυτήν να «ανεβάζει ο καθένας φωτογραφίες ή βίντεο και να μοιράζεται σχόλια».

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην αρχική σελίδα, δεν χρειάζεται καν εγγραφή για να συμμετέχει κανείς στην κοινότητα. «Εδώ μέσα είστε ανώνυμοι, οπότε μην ντρέπεστε, αισθανθείτε ελεύθεροι να μοιραστείτε και να μιλήσετε», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Δεκάδες χρήστες στο Twitter ζητούν με το hashtag #cancelchatpicorg να παρέμβει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να διερευνηθεί η δραστηριότητα του ιστότοπου και να προστατευτούν οι γυναίκες που εμφανίζονται σε αυτό.

for my intl oomfs: chatpic is a revenge porn website where people (men) share nudes of sometimes underage girls without their consent. its disgusting, and the greek channel is the second most popular one and yet our cyber crime division is yet to do anything. #cancelchatpicorg — aph (@emmabyausten) December 1, 2020

Έχεις φωνή. Μην γυρνάς την πλάτη σε εγκλήματα. #cancelchatpicorg — 1002 (@Menelaosmg) December 3, 2020

Οταν μισείς τις γυναίκες τόσο παθολογικά που είσαι πρόθυμος να στηρίξεις ό,τι αρωστίλα βρεις μπροστά σου. Πιο κάτω λέει ότι θέλει και αίμα. Αυτοί είναι ανάμεσα μας. #cancelchatpicorg https://t.co/gPLZECFhRr — keytamine (@lil_feminist) December 3, 2020

MY LIFE IS NOT YOUR PORN #cancelchatpicorg — Augustus (@virgini32788363) December 1, 2020

Μπηκα στο σαιτ γιατι δεν πίστευα πως μπορει να ειναι αληθεια

Φωτογραφίες απο μικρές κοπελες, ίσως & ανήλικες.

Φωτογραφίες απο μεγαλύτερες γυναικες, που θα μπορούσαν να η μανα μας.

Φωτογραφιες απο lgbtq ατομα, γιατι ειναι lgbtq & μαλλον τους αξίζει.

ΝΤΡΟΠΗ#cancelchatpicorg — Πάρλα (@ParlakiKon) December 1, 2020

#cancelchatpicorg

Δεν είναι ανάγκη να είσαι εσύ.

Δεν είναι ανάγκη να είναι μια φίλη σου.

Δεν είναι ανάγκη να είναι οικογένειά σου.

Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις καν το όνομα της.

Είναι μια κοπέλα που αυτή τη στιγμή εκτίθεται.

ΟΧΙ δεν πρέπει να είναι προσωπικό για να σε νοιάζει. — μπλε. (@mple_r) December 1, 2020

«Κορίτσια κλείστε τα σοσιαλ γιατί κυκλοφορούν ανωμαλοι. Κορίτσια μη βγαίνετε βράδυ αργά γιατί κυκλοφορούν ανωμαλοι». Εγώ λέω μαζέψτε τους ανωμάλους #cancelchatpicorg — kuriboh™🌈🐞🦉🐍 (@SophieEpona) December 2, 2020

Μου στείλε θύμα τι μπορει να κάνει που βρήκε φώτος της στο #cancelchatpicorg

Παρακαλώ βοηθήστε — Απελή Τσαμτσάμ (@Egina_Apli) December 2, 2020

TW// revenge p*rn Please please PLEASE this is important! This site is posting revenge p*rn and other non consensual pictures and info of girls (possibly underage too!). Greek twitter is trying to take them down. Please take a look and help raise awareness! #cancelchatpicorg https://t.co/sGBOG3SKme — καραμελαqui🍒❇🍭 (@niandranivalis) December 1, 2020