Καθώς η πανδημία του κορoναϊού συνεχίζεται, οδηγεί σε έναν θανάσιμο συνδυασμό εγκλεισμού, επιδεινούμενης φτώχειας και οικονομικών δυσχερειών. Ως αποτέλεσμα, ένα καινούριο κύμα βίας απειλεί τις γυναίκες και τα κορίτσια που είναι προσφύγισσες, εκτοπισμένες και ανιθαγενείς, προειδοποιεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

«Λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για απότομη αύξηση του κινδύνου σχετικά με τα περιστατικά έμφυλης βίας, όπως είναι η βία από συντρόφους, η εμπορία ανθρώπων, η σεξουαλική εκμετάλλευση και οι παιδικοί γάμοι», υπογράμμισε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Filippo Grandi.

Η παγκόσμια ομάδα εργασίας σε θέματα προστασίας (Global Protection Cluster) υπό τον συντονισμό της Ύπατης Αρμοστείας, ένα δίκτυο οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και ΜΚΟ που παρέχουν προστασία σε ανθρώπους που έχουν πληγεί από ανθρωπιστικές κρίσεις, κατέγραψε αύξηση στην άσκηση βίας με βάση το φύλο σε τουλάχιστον 27 χώρες.

Η παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών με χρηματικό ή άλλο αντάλλαγμα ως μέσο οικονομικής επιβίωσης έχει επίσης καταγραφεί σε τουλάχιστον 20 χώρες.

