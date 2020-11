Ο Τζο Μπάιντεν νίκησε και στην κρίσιμης σημασίας για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ πολιτεία Νεβάδα, σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, γεγονός το οποίο του επιτρέπει να αυξήσει τη διαφορά του με τον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι New York Times, το CNN και το Fox News μετέδωσαν ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών κέρδισε τις εκλογές και σε αυτήν την δυτική πολιτεία των ΗΠΑ, η οποία έχει 6 μεγάλους εκλέκτορες.

CNN PROJECTION: Joe Biden wins Nevada, adding to his electoral vote total after winning the presidency https://t.co/5uDDY95Nn7 #CNNElection pic.twitter.com/6dbcrdk0EB — CNN Politics (@CNNPolitics) November 7, 2020

President-elect Joe Biden won Nevada, putting him further above the 270-vote threshold needed to win the presidency. https://t.co/zxd3bBnUVn pic.twitter.com/lG0VYIJwQl — The New York Times (@nytimes) November 7, 2020

Fox News projects Biden to defeat Trump, become 46th president after winning Nevada, Pennsylvaniahttps://t.co/BTx2gwdT2N pic.twitter.com/oFrpHTWTKt — Fox News (@FoxNews) November 7, 2020

Η Πενσυλβάνια έδωσε τη νίκη

Νωρίτερα σήμερα τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, προβλέποντας τη νίκη του στην αποφασιστικής σημασίας πολιτεία Πενσυλβάνια (2o εκλέκτορες).

Στην πολιτεία της Πενσυλβάνια, με καταμετρημένο το 96% των εκτιμώμενων ψήφων μέχρι τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει ποσοστό 49,1% των ψήφων και ο Τζο Μπάιντεν 49,6%, σύμφωνα με το ινστιτούτο Edison Research γεγονός που φέρνε τον υποψήφιο των Δημοκρατικών στο Λευκό Οίκο.

Με την προσθήκη των εκλεκτόρων αυτών των δύο πολιτειών, ο Μπάιντεν διαθέτει τουλάχιστον 279 μεγάλους εκλέκτορες στους 270 που χρειάζεται για να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ως σήμερα εξασφαλίσει 214 μεγάλους εκλέκτορες.

Τι συμβαίνει στις υπόλοιπες πολιτείες

Την ίδια στιγμή, στις υπόλοιπες πολιτείες – κλειδιά συνεχίζεται η καταμέτρηση, με το προβάδισμα του Μπάιντεν να μπορεί μόνο… να μεγαλώσει. Μάλιστα, ακόμα και αν ο Τραμπ καταφέρει να κερδίσει δικαστικά στην Πενσυλβάνια, ο Δημοκρατικός υποψήφιος δεν τη χρειάζεται εφόσον διατηρήσει το προβάδισμά του σε Νεβάδα και Αριζόνα.

Σύμφωνα με το CNN, στο 94% της ενσωμάτωσης ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ παίρνει τη νίκη και στη Νεβάδα με 642.604 ψήφους έναντι 616.906 του αντιπάλου του.

Από την άλλη πλευρά, στην Αριζόνα με την ενσωμάτωση στο 97%, ο Μπάιντεν προηγείται με 49.5, έναντι του 48,9 του Τραμπ.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ προηγείται και στην Τζόρτζια, αφού με το 99% της ενσωμάτωσης έχει το 49,4%, ενώ ο απερχόμενος -πλέον- πρόεδρος έχει το 49,3%.

Τέλειωσε με το γκολφ ο Τραμπ!

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πάει για γκολφ την ώρα που έχανε τις εκλογές και πριν λίγο τελείωσε το παιχνίδι του.

Μάλιστα, καθώς έφευγε για τον Λευκό Οίκο, φωτογραφήθηκε με μια νύφη.

After finishing the round, he stopped to take photos with a bride getting married at the club today. pic.twitter.com/0YQGHnVBIE — Brian Bartlett (@BrianBartlett) November 7, 2020

Πριν γίνει γνωστό ότι έχασε την Πενσυλβάνια – και άρα τις εκλογές-, ο Τραμπ είχε γράψει στο Twitter ότι θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο Four Seasons Total Landscaping στη Φιλαδέλφεια αργότερα σήμερα.

Big press conference today in Philadelphia at Four Seasons Total Landscaping — 11:30am! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία αντίδραση για την ήττα του Τραμπ ούτε από τον Λευκό Οίκο ούτε από το επιτελείο της εκλογικής του καμπάνιας.