Ο Τζο Μπάιντεν είναι νέος Πρόεδρος στην Αμερική εξασφαλίζοντας 273 εκλέκτορες, σύμφωνα με τα περισσότερα αμερικανικά ΜΜΕ.

Όπως προβλέπει το CNN, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών θα γίνει ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεπερνώντας τους 270 εκλέκτορες που χρειαζόταν για να κερδίσει.

Συγκεκριμένα, ο Μπάιντεν κέρδισε και την Πενσυλβάνια, φτάνοντας στους 273 εκλέκτορες. Από την άλλη πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα πάλι με τα ΜΜΕ των ΗΠΑ, έμεινε στους 213 εκλέκτορες.

Σύμφωνα με τις προβολές του Edison Research και μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, περιλαμβανομένου του CNN και του NBC, ο Μπάιντεν θα εξασφαλίσει περισσότερους από τους 270 εκλέκτορες που χρειάζεται για να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ.

BREAKING: JOE BIDEN WINS Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/BfoQPZaeZK #CNNElection pic.twitter.com/0RzqbA2nBn — CNN International (@cnni) November 7, 2020

BREAKING: Joe Biden has been elected the next President of the United States. pic.twitter.com/ELeNIf2dPf — TIME (@TIME) November 7, 2020

Joe Biden projected to be the nation’s 46th president, elected to lead a divided country amid a deadly pandemic https://t.co/gnsGND6Ze5 pic.twitter.com/odcunFvA6z — The Washington Post (@washingtonpost) November 7, 2020

Joe Biden beats Donald Trump to win US election – live 2020 updates

https://t.co/U1cUQGPx4L — The Guardian (@guardian) November 7, 2020

Πριν γίνει υποψήφιος για τη Δημοκρατική προεδρία, ο Μπάιντεν διετέλεσε αντιπρόεδρος υπό τον πρώην Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος γερουσιαστής του Ντέλαγουερ.

Καθ ‘όλη τη διάρκεια της εκστρατείας του, ο Μπάιντεν υποστήριξε ότι διακυβεύεται η «ψυχή του έθνους» και υποσχέθηκε ότι θα επιδιώξει να θεραπεύσει τη χώρα που έχει καταστραφεί από την προεδρία του Τραμπ.

Η Πενσυλβάνια έδωσε τη νίκη

Η ιδιαίτερη πατρίδα του Τζο Μπάιντεν, ήταν αυτή που έδωσε τη νίκη στον υποψήφιο των Δημοκρατικών.

Στην πολιτεία της Πενσυλβάνια, με καταμετρημένο το 96% των εκτιμώμενων ψήφων μέχρι τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει ποσοστό 49,1% των ψήφων και ο Τζο Μπάιντεν 49,6%, σύμφωνα με το ινστιτούτο Edison Research γεγονός που φέρνε τον υποψήφιο των Δημοκρατικών στο Λευκό Οίκο.

Τι συμβαίνει στις υπόλοιπες πολιτείες

Την ίδια στιγμή, στις υπόλοιπες πολιτείες – κλειδιά συνεχίζεται η καταμέτρηση, με το προβάδισμα του Μπάιντεν να μπορεί μόνο… να μεγαλώσει.

Στη Νεβάδα, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει το 49,8%, έναντι του 48.8% που έχει ο Τραμπ, με την καταμέτρηση να βρίσκεται στο 93%.

Από την άλλη πλευρά, στην Αριζόνα με την ενσωμάτωση στο 97%, το Μπάιντεν προηγείται με 49.5, έναντι του 48,9 του Τραμπ.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ προηγείται και στην Τζόρτζια, αφού με το 99% της ενσωμάτωσης έχει το 49,4%, ενώ ο απερχόμενος -πλέον- πρόεδρος έχει το 49,3%.

Αντιπρόεδρος η Καμάλα Χάρις

Παράλληλα, η Καμάλα Χάρις θα είναι η επόμενη αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα είναι η πρώτη γυναίκα που κατέχει το αξίωμα και η πρώτη μαύρη αντιπρόεδρος του έθνους.

Η Χάρις, η οποία εκπροσωπεί την Καλιφόρνια στη Γερουσία από το 2017, είναι κόρη Τζαμαϊκανών και Ινδών μεταναστών και μεγάλωσε σε μια εκκλησία Μαύρου Βαπτιστή και έναν Ινδουιστικό ναό.

Ήταν η πρώτη Ινδο-Αμερικανική και δεύτερη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε ως γερουσιαστής.

Τι θα κάνει ο Τραμπ

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου στο Four Seasons Total Landscaping στη Φιλαδέλφεια. Πολλοί θεώρησαν ότι η συνέντευξη θα γίνει σε ξενοδοχείο, που όμως διέψευσε κάτι τέτοιο, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα πει, ειδικά και μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης στην Πενσυλβάνια.

Ο απερχόμενος πρόεδρος στην πρώτη του έξοδο μετά τις εκλογές, έφτασε πριν λίγη ώρα στο κλαμπ του γκολφ που διατηρεί στη Βιρτζίνια. Αρχικά ο Τραμπ έγραψε ότι η συνέντευξη Τύπου θα γίνει από τους δικηγόρους του, ωστόσο στη συνέχεια έγραψε απλά για «μεγάλη συνέντευξη τύπου» σε χώρο της Φιλαδέλφεια.