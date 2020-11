Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με tweet του τον αντίπαλό του, Τζο Μπάιντεν, λέγοντας του να μην διεκδικεί πρόωρα τη νίκη στις εκλογές, επισημαίνοντας μάλιστα πως οι νομικές προκλήσεις μόλις ξεκινούν.

«Ο Τζο Μπάιντεν δεν πρέπει να διεκδικεί λανθασμένα το αξίωμα του Προέδρου. Θα μπορούσα να το κάνω και εγώ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ προσθέτοντας πως «οι νομικές διαδικασίες μόλις τώρα αρχίζουν».

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020