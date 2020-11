Είναι έτοιμος να αναλάβει την προεδρία σε μια διχασμένη χώρα, που έχει πληγεί όσο καμία άλλη από την φονική πανδημία του κοροναϊού, μετρώντας δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Όπως όλα δείχνουν, ο Τζο Μπάιντεν, είναι έτοιμος να τα καταφέρει στην τρίτη προσπάθειά του να γίνει πρόεδρος, και σε ηλικία 77 ετών θα μπορούσε να γίνει ο μεγαλύτερος σε ηλικία ηγέτης των ΗΠΑ.

Ποιος όμως είναι ο Τζο Μπάιντεν… Ποια γεγονότα τον σημάδεψαν και διαμόρφωσαν τον πιθανό νέο πλανητάρχη;

Με τη μέχρι τώρα πορεία του, έχει δείξει ότι έχει την ικανότητα να ξεπερνά μια βαθιά τραγωδία και να θεραπεύει παλιές πληγές και αυτή είναι μια ικανότητα που ο Μπάιντεν την απέκτησε πολύ πριν από την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ, όπως πολύ εύστοχα αναφέρει η Daily Mail.

Μόλις έναν μήνα μετά την εκλογή του για πρώτη φορά το 1972, ο Τζο Μπάιντεν έχασε την πρώτη σύζυγό του, Νίλια, και την ενός έτους κόρη τους, Έμι, σε αυτοκινητικό δυστύχημα, με τους γιους τους Μπο και Χάντερ να τραυματίζονται επίσης.

Το 2015 ο Μπο έφυγε από τη ζωή, μόλις 10 ημέρες μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο με καρκίνο του εγκεφάλου. Είχε προηγουμένως υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την ασθένεια το 2013. Ο Χάντερ έδινε, από την πλευρά του, μάχη με την κατάχρηση ουσιών, ενώ δεν τα πήγαινε και τόσο καλά με τη χήρα του αδελφού του, Μπο.

Ο Τζο Μπάιντεν γεννήθηκε το 1942 στην πόλη Ραστ Μπελτ του Σκράντον στην Πενσιλβανία. O πατέρας του, Τζόζεφ, ήταν ένας πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, του οποίου η περιουσία είχε πολλές διακυμάνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ήταν ο μεγαλύτερος από τα τέσσερα αδέλφια μιας ιρλανδικής καθολικής οικογένειας και που αντιμετώπισε κατά καιρούς πολλές οικονομικές δυσκολίες.

Παρά το τραύλισμά του, ο Τζο Μπάιντεν ήταν δημοφιλής στο σχολείο και εξελέγη πρόεδρος της τάξης αρκετές χρονιές, προτού η αθλητική του επιτυχία τον οδηγήσει στο Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ, όπου έπαιξε ποδόσφαιρο. Τελικά αποφοίτησε με πτυχίο στην πολιτική επιστήμη. Έναν χρόνο μετά την αποφοίτησή του το 1965, ο Μπάιντεν γνώρισε την πρώτη του σύζυγο Νίλια Χάντερ στις Μπαχάμες, όσο βρισκόταν σε διακοπές. Παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα και απέκτησαν τρία παιδιά.

Μετά την αποφοίτησή του από τη νομική σχολή, ο Μπάιντεν επέστρεψε στο Ντέλαγουερ για να εργαστεί ως δικηγόρος πριν στραφεί γρήγορα στην πολιτική, υπηρετώντας στο συμβούλιο του Νιου Καστλ από το 1970 έως το 1972. Εκλέχτηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ το 1972 σε ηλικία 29 ετών, και έγινε ο πέμπτος νεότερος γερουσιαστής στην ιστορία της χώρας.

Περίπου έναν μήνα αργότερα, η γυναίκα του και η κόρη του που ήταν βρέφος, σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και οι δύο γιοι του τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο Μπάιντεν σκέφτηκε ακόμη και να παραιτηθεί προκειμένου να φροντίσει τα δύο μικρά παιδιά του. Ήταν τέτοιο το σοκ που είχε σκεφτεί ακόμη και την αυτοκτονία τις πρώτες ημέρες μετά την τραγωδία, αλλά αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τους δύο γιους του. Όπως είπε: «Το σκέφτηκα, αλλά δεν το έκανα. Είχα σκεφτεί πώς θα ήταν απλώς να πάω στη γέφυρα και να πηδήξω και να τελειώνω για πάντα».

This is Joe Biden’s description of learning his wife and baby daughter had been killed in a car crash. I read the passage researching a piece and it sticks with you. The utterly unimaginable told matter-of-factly. pic.twitter.com/uNsNs1PHtW

Αν και σκέφτηκε να σταματήσει την πολιτική του σταδιοδρομία, ο Μπάιντεν πείστηκε να προσχωρήσει στη Γερουσία το 1973 και συνέχισε να κερδίζει την επανεκλογή του έξι φορές ενώ έγινε ο γερουσιαστής του Ντέλαγουερ με τη μεγαλύτερη θητεία.

Biden was 30. The month before he’d shocked DC by taking a safe R Senate seat. He didn’t want to take it up but a leading Dem senator pleaded “give me 6 months”. Reluctantly he agreed + was sworn in by the hospital bed of his son Beau. He kept the seat for 36 years. pic.twitter.com/uAnnHRh2aE

— Ben Riley-Smith (@benrileysmith) October 24, 2020