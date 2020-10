View this post on Instagram

Τον Σεπτέμβριο του 1963 καταφθάνει στην Ελλάδα με την σύζυγό του ο θρύλος της παγκόσμιας έβδομης τέχνης Γουόλτ Ντίσνευ. Ο άνθρωπος που δημιούργησε τους διασημότερους ήρωες κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, Μίκυ Μάους, Ντόναλντ, Γκούφη, Πλούτο και πολλούς άλλους οι οποίοι λατρεύτηκαν και συνεχίζουν να λατρεύονται από εκατομμύρια παιδιά και μεγάλους σε όλο τον κόσμο. Σκοπός του ταξιδιού τα γυρίσματα της νέας ταινίας του με τίτλο "The Moon Spinners" και με ελληνικό τίτλο "Τα κρόσσια του φεγγαριού" βασισμένο στην νουβέλα της Mary Stewart. Την ημέρα της άφιξης του στην Αθήνα επισκέπτεται με ενθουσιασμό την Ακρόπολη και το βράδυ παρακολουθεί στο Ηρώδειο την συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης. Το επόμενο πρωί ταξιδεύει για την Κρήτη καθώς επιλέγεται για τόπο των γυρισμάτων το γραφικό εκείνη την εποχή ψαροχώρι η μαγευτική Ελούντα, η οποία μετατρέπεται σε ένα τεράστιο κιν/φικό πλατό με περισσότερους από εκατό ηθοποιούς, τεχνικούς και κομπάρσους. Η διαμονή των συν/στών βοηθάει επαγγελματικά την περιοχή και απογειώνει τουριστικά την Κρήτη προβάλλοντας σε όλα τα μέρη του κόσμου τον ήλιο, την θάλασσα, τις μαγικές ομορφιές και την κουλτούρα του τόπου. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ταινίας Hayley Mills, Eli Wallach και Joan Greenwood, συμμετέχει και η δική μας Ειρήνη Παππά την οποία ξεχωρίζει από την ερμηνεία της στην "Ηλέκτρα" του Μιχάλη Κακογιάννη το 1962 και από την σπάνια αρχαιοελληνική της ομορφιά. Σε ερώτηση δημ/φων της εποχής τον λόγο που επιλέγει την Ελλάδα θα δηλώσει ενθουσιασμένος "Γιατί απλά την αγαπώ", αναφέροντας πως γνωρίζει μέσα από το έργο τους τον Μάνο Χατζιδάκι και την Μελίνα Μερκούρη. Στην φωτογραφία, ο μεγάλος Αμερικανός δημιουργός στην αυλή της παραδοσιακής ταβέρνας του νησιού που αποτελεί μέρος του σκηνικού των γυρισμάτων. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα με επιτυχία στους κιν/φους τον Ιούλιο του '64, αποτελώντας την προτελευταία δημιουργία του καθώς δύο χρόνια αργότερα φεύγει από την ζωή αφήνοντας ανεξίτηλη την σφραγίδα του ως "Ο μάγος των κινουμένων σχεδίων" στον χώρο του ονείρου, της φαντασίας και του παγκόσμιου θεάματος.