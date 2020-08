View this post on Instagram

Έφυγε και ο Γιάννης Πουλόπουλος…. Τα τραγούδια του συντρόφευαν τους πλατωνικούς έρωτες των εφηβικών μου χρόνων……. Και η φωνή του "έντυσε" μουσικά,το φινάλε της πρώτης μου ταινίας με τον Σωτήρη Μουστάκα "ο παρθενοκυνηγός"……. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας…… Συλλυπητήρια στην οικογένειά σου ❤🙏❤