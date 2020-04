Τις 21.000 ξεπέρασαν οι νεκροί στη Γαλλία, μετά την ανακοίνωση ακόμα 544 θανάτων το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Έτσι, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα η Γαλλία μετράει 21.340 νεκρούς.

Ακόμα, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε σε 119.151 από 117.324 την Τρίτη.

Η Γαλλία παραμένει σταθερά η 4η χώρα με τους περισσότερους θανάτους, πίσω από τις ΗΠΑ με θλιβερό απολογισμό 46.149 νεκρών, την Ιταλία των 25.085 θανάτων, καθώς και την Ισπανία των 21.717 ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους.

#BREAKING France reports 544 new coronavirus deaths, total toll 21,340, according to official pic.twitter.com/ciTksT6h1q

— AFP news agency (@AFP) April 22, 2020