Νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών ΜΜΕ ο πρώην αρχηγός του στρατού Aytaç Yalman. Σύμφωνα, δε, με όσα αναφέρουν πρόκειται για τον τρίτο νεκρό στη χώρα από τον θανατηφόρο ιό.

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός υγείας, το αρχικό τεστ που έγινε στον αρχηγό ήταν αρνητικό, ωστόσο επειδή η σύζυγος του και το ένα του παιδί ήταν θετικοί, ο θάνατος του αποδίδεται στον ιό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του βρίσκεται σε καραντίνα.

BREAKING — Turkey’s 3rd coronavirus death confirmed after former Commander of Land Forces Aytaç Yalman dies of COVID-19, Health Minister Koca says https://t.co/SnsLlRyVKn pic.twitter.com/qG0KaUak4M

A former military general in the Turkish army, Aytac Yalman, passed away at the age of 79 Monday after he was hospitalized with #coronavirus symptoms.

His family is under quarantine.

