Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump και ο Καναδός πρωθυπουργός Justin Trudeau συμφώνησαν να κλείσουν τα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά σε όλα τα μη ουσιώδη ταξίδια, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του κοροναϊού.

Είπε ότι το εμπόριο δεν θα επηρεαστεί. Και οι δύο χώρες είχαν ήδη εκδώσει εκτεταμένες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, αλλά είχαν διατηρήσει εξαιρέσεις μεταξύ τους. Ο Καναδάς βασίζεται στις ΗΠΑ για το περίπου 75% των εξαγωγών του.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020