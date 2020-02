Δεκάδες νέους θανάτους καταγράφονται στην Κίνα και χιλιάδες τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον κοροναϊό.

Ο απολογισμός των νεκρών από την επιδημία πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός ανέρχεται σε 722 ως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην ηπειρωτική Κίνα, καθώς ακόμη 86 ασθενείς υπέκυψαν, ανακοίνωσε η εθνική επιτροπή υγείας σήμερα Σάββατο.

Στην επαρχία Χουμπέι, την εστία της επιδημίας καταγράφησαν επιπλέον 81 θάνατοι, εκ των οποίων 67 στην πόλη Ουχάν.

Σε όλη την ηπειρωτική Κίνα, καταγράφησαν χθες επιπλέον 3.399 επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του 2019-nCoV, αυξάνοντας σε πάνω από 31.774 το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα.

Επίσης, ένας Ιάπωνας που νοσηλευόταν με πνευμονία στην κινεζική πόλη Ουχάν, το επίκεντρο μιας επιδημίας κοροναϊού, πέθανε, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας.

Ο άνθρωπος αυτός, ηλικίας περίπου 60 ετών, θεωρείτο ύποπτο κρούσμα του κοροναϊού αλλά λόγω των δυσκολιών στη διάγνωση της νόσου, δόθηκε ως αιτία θανάτου η ιογενής πνευμονία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών που επικαλείται τις κινεζικές ιατρικές αρχές.

Ο άνδρας αυτός είναι δυνητικά ο πρώτος Ιάπωνας που πεθαίνει από την ασθένεια, όπως είπε αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών καθώς η κυβέρνηση δεν γνωρίζει άλλον Ιάπωνα που έχει πεθάνει από την επιδημία του κοραναϊού, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 700 ανθρώπους στην ηπειρωτική Κίνα και έχει προσβάλει πάνω από 34.000.

Ο θάνατος στην Ουχάν καταγράφεται την ώρα που ο αριθμός των επιβατών που έχουν προσβληθεί από τον ιό σε κρουαζιερόπλοιο που είναι σε καραντίνα στο λιμάνι της Γιοκοχάμας στην Ιαπωνία ανήλθε στους 64 σήμερα.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να δαπανήσουν 100 εκατ. δολάρια για να βοηθήσουν την Κίνα και άλλες χώρες οι οποίες έχουν πληγεί από την επιδημία του κορωνοϊού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

«Η δέσμευση αυτή –με τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που προσφέρει γενναιόδωρα ο αμερικανικός ιδιωτικός τομέας– δείχνει την ισχυρή ηγεσία των ΗΠΑ στην ανταπόκριση στην επιδημία», ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον Πομπέο, η αμερικανική υπόσχεση θα υλοποιηθεί μέσω των υπαρχόντων πόρων «τόσο άμεσα, όσο και μέσω πολυεθνικών οργανισμών».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανακοίνωσε πως καταγράφεται έλλειψη σε ρόμπες, μάσκες, γάντια και άλλα είδη προστασίας που είναι απολύτως απαραίτητα σε όσους απασχολούνται σε υγειονομικές υπηρεσίες.

«Ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην αγορά εξοπλισμού προσωπικής προστασίας. Η ζήτηση είναι 200 φορές μεγαλύτερη από το φυσιολογικό και οι τιμές είναι 20 φορές υψηλότερες. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί επειδή γίνεται ευρέως λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού εκτός των περιπτώσεων φροντίδας ασθενών. Συνεπώς τα αποθέματα εξαντλούνται και η αναμονή για παραγγελίες φτάνει τους 4 με 6 μήνες», τόνισε ο γενικός διευθυντής του Π.Ο.Υ. Τέντρος Αντχάνομ Γκεμπρεγιεσούς.

This situation has been exacerbated by widespread, inappropriate use of these products. Global supplies of masks and respirators are now insufficient to meet the needs of @WHO and our partners.https://t.co/bjzsTDI2M8

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 7, 2020