Μπορεί η πόλη Ουχάν από όπου ξεκίνησε ο κοροναϊός να έχτισε από το απόλυτο μηδέν δύο νοσοκομεία μέσα σε λίγες μέρες, ωστόσο οι αριθμοί και τα γεγονότα φαίνεται πως η πόλη με τους εκατομμύρια κατοίκους έχει μετατραπεί η ίδια σε ένα χαοτικό νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η κινέζικη πόλη στην δημοσιότητα, πάνω από δώδεκα στάδια έχουν μετατραπεί σε «θαλάμους» για όσους έχουν κοροναϊό, ενώ έχουν δημιουργηθεί αυτή τη εβδομάδα ακόμη 132 ειδικοί χώροι εξαιτίας του φονικού ιού.

Κι ενώ λοιπόν μόνο στην πόλη Ουχάν έχουν ανοίξει συνολικά 25.870 κλίνες για όσους έχουν τον κοροναϊό ή εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα, ούτε αυτές είναι αρκετές για να στεγάσουν επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως οι κατασκευαστές πρόχειρων καταλυμάτων θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους και να δημιουργήσουν κι άλλους τέτοιους χώρους και μάλιστα όσο το δυνατό πιο γρήγορα.

Ήδη μάλιστα αυτή την εβδομάδα έχουν παρθεί αρκετές αποφάσεις ώστε όλοι οι χώροι να αξιοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό.

Ειδικότερα τέσσερα πανεπιστήμια αναμένεται να μετατραπούν σε κέντρα απομόνωσης και να φιλοξενήσουν συνολικά 5.400 ασθενείς.

Σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω στην μεγαλούπολη υπάρχουν ακόμη 12.571 camps, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Ah yes – converting all of our sports stadiums into a replica of that movie ‘contagion’. #Coronavirus #Wuhan pic.twitter.com/rGjkBQF1GD — Ed Leon Klinger (@edleonklinger) February 5, 2020

Εκτός αυτού ο πρόεδρος της επαρχίας Χουμπέι στην Ουχάν ανακοίνωσε πως όλα τα ξενοδοχεία, οι ξενώνες, τα άδεια εργοστάσια θα μετατραπούν σε σταθμούς όπου θα «μπαίνουν» οι άνθρωποι σε καραντίνα. Τίποτα δεν θα μείνει αναξιοποίητο.

Οι εργαζόμενοι στη Ουχάν έχουν ήδη κατασκευάσει δύο νοσοκομεία από το μηδέν μέσα σε δύο εβδομάδες: πρόκειται για το νοσοκομείο Huoshenshan χωρητικότητας 1.000 κλινών και νοσοκομείο Leishenshan με 1.600 κλίνες.

#Wuhan plans to convert another 8 existing venues, including gymnasiums, exhibition centers and sports centers, into hospitals by Feb. 5 to receive patients infected with the novel #coronavirus, local authorities said Tuesday pic.twitter.com/rUL6hWOfb4 — People's Daily, China (@PDChina) February 4, 2020

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε ότι πρέπει να χτιστούν 20 ακόμη «πρόχειρα νοσοκομεία», αλλά είναι άγνωστο πόσα κρεβάτια αναμένεται να έχουν.

Σημειώνεται πως η Ουχάν έχει περίπου 14 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Zhou Xianwang.

Εννέα εκατομμύρια κάτοικοι βρίσκονται σήμερα στην πόλη, η οποία μπήκε και επισήμως σε καραντίνα εξαιτίας του κοροναϊού πριν από 16 μέρες , ενώ πέντε εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Μέχρι στιγμής, οι περισσότεροι κάτοικοι του Ουχάν προστατεύονται παραμένοντας κλεισμένοι στο σπίτι τους, ωστόσο ο ιός που έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής 638 άτομα φαίνεται πως εξαπλώνεται γρήγορα.

If you do not see us, it means we are doing our job.#CORONAVIRUS#IndianArmy responding to the emergency has created a facility near #Manesar for quarantine of approximately 300 #Indian students arriving from #Wuhan #China. 'अदृश्य लेकिन असरदार pic.twitter.com/PpXsfZqyf9 — Sandeep Ahlawat (@SandyAhlawat89) January 31, 2020

Σημειώνεται πως ο απολογισμός των νεκρών εξαιτίας της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός αυξήθηκε σε 636 ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στην ηπειρωτική Κίνα, καθώς άλλοι 73 ασθενείς υπέκυψαν, ανακοίνωσε η εθνική επιτροπή υγείας σήμερα Παρασκευή.

Η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων (69) καταγράφηκε στην επαρχία Χουμπέι, την εστία της επιδημίας. Οι 64 από τους ασθενείς πέθαναν στην πόλη Ουχάν, την επαρχιακή πρωτεύουσα.

Σε όλη την κινεζική επικράτεια καταγράφηκαν 3.143 επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του 2019-nCoV, γεγονός που αυξάνει σε 31.161 το σύνολο των κρουσμάτων.

Εξ αυτών, «4.821 άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», ενώ αντίθετα «1.540 άνθρωποι έλαβαν εξιτήριο από τα νοσοκομεία», σύμφωνα με την ίδια πηγή.