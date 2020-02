Η ζήτηση για μάσκες, γάντια και άλλον προστατευτικό εξοπλισμό είναι εκατονταπλάσια και οι τιμές αυξήθηκαν εξαιτίας του κοροναϊού στην Κίνα, με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται «σοβαρή» διαταραχή στον παγκόσμιο εφοδιασμό, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τους ανθρώπους που δεν είναι ιατρικό προσωπικό και οι οποίοι αγοράζουν τον προστατευτικό εξοπλισμό για δική τους χρήση, επισήμανε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

«Όταν οι προμήθειες είναι ελλιπείς και η ζήτηση υψηλή, τότε ενδέχεται να παρουσιάζονται κακές πρακτικές όπως η συσσώρευση προκειμένου οι προμήθειες να πωλούνται σε υψηλότερες τιμές και για αυτό κάνουμε έκκληση για αλληλεγγύη» τόνισε ο Τέντρος κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης από την έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη.

«Η ζήτηση είναι 100 φορές υψηλότερη σε σύγκριση με το κανονικό και οι τιμές είναι 20 φορές υψηλότερες» συμπλήρωσε, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αναμονή 4-6 μηνών για τη διάθεση εξοπλισμού.

