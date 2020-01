Με τέσσερις υποψήφιους συνεχίζεται ο αγώνας για τη διαδοχή του Τζέρεμι Κόρμπιν στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, καθώς η μία εκ των υποψηφίων, βουλευτής Τζες Φίλιπς, ανακοίνωσε την αποχώρησή της, υποστηρίζοντας ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν θα καταφέρει να ενώσει το κόμμα.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους υποψήφιους, ενισχύθηκε η βουλευτής Λίζα Νάντι, καθώς κατάφερε να κερδίσει την υποστήριξη μίας από τις μεγαλύτερες εργατικές ενώσεις, της GMB, πλησιάζοντας τον στόχο να μπει στο τελικό ψηφοδέλτιο.

Η Τζες Φίλιπς ανακοίνωσε την αποχώρησή της, αναρτώντας βίντεο στο Twitter και με ανακοίνωση, με την οποία υποστηρίζει ότι το Εργατικό κόμμα πρέπει να διαλέξει έναν υποψήφιο που θα ενώσει όλες τις πλευρές του και θα μπορέσει να κερδίσει τις εκλογές, και ότι αυτό το πρόσωπο δεν είναι η ίδια, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ωστόσο, σε όσους την στήριξαν υποσχέθηκε ότι η φωνή τους θα εξακολουθεί να ακούγεται, καθώς υπάρχει ρόλος για όλους σε ό,τι αφορά την αλλαγή στο κόμμα και στη χώρα.

Sending a message to everyone who has backed me, to all who have joined in and joined up – I promise that your voices will still be heard. We all have a role to play in changing our party and our country. pic.twitter.com/xianaiGpPr

— Jess Phillips MP (@jessphillips) January 21, 2020