#فوری تعدادی از تشییع کنندگان بر اثر ازدحام جمعیت در کرمان جان باختند رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: 🔹متاسفانه بر اثر ازدحام و تراکم انبوه جمعیت تشییع کننده در کرمان تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند و تعدادی از مصدومان نیز به مراکز درمانی منتقل شده اند. 🔹پیرحسین کولیوند: در حال بررسی ابعاد این حادثه هستیم و به محض مشخص شدن شرایط جسمی مصدومان ، اطلاعات تکمیلی از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی خواهد شد. 🔹وی خاطرنشان کرد: خبرهای این حادثه را فقط از مراجع رسمی پیگیری کنند. 🔹مراسم تشییع سردار سپهبد سلیمانی صبح امروز با حضور جمعیت انبوه مردم استان کرمان و استان های همجوار در شهر کرمان برگزار شد. /صداوسیما #حوادث #قاسم_سلیمانی