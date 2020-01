Σε τεντωμένο σχοινί ακροβατούν οι σχέσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το φάντασμα της «εκδίκησης» της Τεχεράνης για τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί πλανάται πάνω από τη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην επιθετική ρητορική, με την αμερικανική κυβέρνηση να απορρίπτει το αίτημα να χορηγήσει βίζα στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, η οποία θα του επέτρεπε να πάρει μέρος σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που θα διεξαχθεί την Πέμπτη. Τη δήλωση έκανε αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Παρ’όλα αυτά και το Ιράν δεν δείχνει σε καμία περίπτωση να κάνει πίσω απαντώντας στον ίδιο τόνο, ενώ παράλληλα έχει ορκιστεί να πάρει εκδίκηση από όσους ευθύνονται για τον θάνατο του Σουλεϊμανί.

Οι αλυσιδωτές εξελίξεις που ακολούθησαν τη δολοφονία του Σουλεϊμανί έχουν συμβάλει στην κατακόρυφη αύξηση της έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες, τη στιγμή που το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή έχει χτυπήσει κόκκινο.

Ενδεικτικά είναι τα λόγια του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ο οποίος προειδοποιεί ότι τα αντίποινα για τον φόνο του Σουλεϊμανί θα είναι αναλογικά και θα έρθουν τη στιγμή και στο μέρος που θα επιλέξει η Τεχεράνη.

«Ο μάρτυρας Κασέμ Σουλεϊμανί είναι πιο ισχυρός και ζωντανός τώρα που πέθανε» και «πιο επικίνδυνος για τον εχθρό» διαβεβαίωσε σήμερα ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, μπροστά από το φέρετρο του στρατηγού που ήταν εκτεθειμένο ανάμεσα σε στεφάνια στην πλατεία Αζαντί («Ελευθερία» στα περσικά) της Κερμάν.

Μάλιστα, οι ΗΠΑ φαίνεται να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους κινδύνους της κατάστασης. Αυτός είναι, άλλωστε, και ο λόγος που από την πρώτη στιγμή φρόντισαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Μια από αυτές είναι η προ ημερών αποστολή στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα τεσσάρων ελικοφόρων τύπου Οσπρεϊ (CV-22B) και δύο μεταγωγικών C-130, προερχόμενα από το Μίλντενχολ της Αγγλίας, όπου εδρεύει η 352 Πτέρυγα της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων της αμερικανικής αεροπορίας. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, τα έξι αυτά αεροσκάφη προορίζονται για επιχειρήσεις μεταφοράς Αμερικανών πολιτών ή αξιωματούχων από την ευρύτερη περιοχή του Ιράκ, σε περίπτωση που απαιτηθεί κάτι τέτοιο.

Στέλνουν και πυραυλικά συστήματα

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ έχουν ήδη στείλει πάνω από 3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, ενώ σύμφωνα με όσα γράφονται μαζί με τους στρατιώτες συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ένα τάγμα με πυραύλους Patriot.

«Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν σύρραξη με το Ιράν, αλλά έχουμε πάρει θέση και είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις δυνάμεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή», ανέφερε μια εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

#BREAKING:#USAF is now deploying heavy equipment & weapons including Patriot PAC3 surface-to-air missile systems on-board three C-5Ms to #Jordan to strengthen the air defense capability for protection of its military bases from danger of #IRGC's ballistic & cruise missile attacks pic.twitter.com/fnitLI30Kh — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020

Η Ουάσινγκτον δεν δίνει βίζα στον ιρανό ΥΠΕΞ

Εν μέσω σφοδρής σύγκρουσης των δύο χωρών, η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε το αίτημα να χορηγήσει βίζα στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, η οποία θα του επέτρεπε να πάρει μέρος σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που θα διεξαχθεί μεθαύριο Πέμπτη, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Δεν φοβόμαστε το αδίστακτο το καθεστώς της Ουάσιγκτον, απαντά ο ιρανός ΥΠΕΞ

Για «αδίστακτο καθεστώς» της Ουάσιγκτον, το οποίο έχει προκαλέσει τη «διεθνή οργή», έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τζαβάντ Ζαρίφ.

«Αυτό που οι ΗΠΑ κατάφεραν σ’ αυτή την τρομοκρατική δολοφονία του αντι-τζιχαντιστικού ήρωα, ήταν ότι απελευθέρωσε μια παγκόσμια αντι-αμερικανική οργή. Ο τερματισμός της κακόβουλης αμερικανικής παρουσίας στη δυτική Ασία έχει ξεκινήσει» δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

What the US has accomplished in its terrorist assassination of anti-ISIS heroes is to unleash global anti-US fury and a worldwide rancor—on a scale not seen in recent memory. End of malign U.S. presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/Hl1p0LttX2 — Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020

Μάλιστα, ανήρτησε ένα tweet με σειρά φωτογραφιών, οι οποίες απεικονίζουν στιγμιότυπα από αντι-αμερικανικές διαδηλώσεις σε διάφορες χώρες της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διαδηλώσεις έλαβαν χώρα τις προηγούμενες ώρες, τόσο στο Καράτσι του Πακιστάν, όσο και στο Κασμίρ της Ινδίας.

Παράλληλα, ο Ζαρίφ διαβεβαίωσε ότι το ιρανικό έθνος δεν τρομάζει από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε με «δυσανάλογο χτύπημα», εφόσον η Τεχεράνη προχωρήσει σε αντίποινα.

.@realDonaldTrump threatens Iran with violations of intl law— even war crimes such as use of force, “disproportionate response” & bombing cultural sites. Iranian people responded today. Does he still hope to frighten them? Or realize he’s turned the U.S. into a #RogueRegime? pic.twitter.com/ZezR0vGiF0 — Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020

«Τρομοκρατικές οντότητες» το Πεντάγωνο και αμερικανικός στρατός, λέει το Ιράν

Ψήφισμα, με το οποίο ο αμερικανικός στρατός και το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ χαρακτηρίζονται ως «τρομοκρατικές οντότητες», ενέκρινε το Κοινοβούλιο του Ιράν, εν μέσω της επικίνδυνης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή επέρχεται ως απόρροια της επιδείνωσης των διμερών σχέσεων, μετά και την «εξόντωση» του Ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σολεϊμανί, από το αμερικανικό drone στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Η πιο ψύχραιμη ματιά στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Ευτυχώς, υπάρχουν και κάποιοι στο εσωτερικό των ΗΠΑ που φαίνεται να μην ασπάζονται τη ρητορική του Τραμπ, οι οποίοι και επιχειρούν να… συμμαζέψουν όσο μπορούν την κατάσταση.

Για παράδειγμα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Μαρκ Έσπερ, διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο στρατός των ΗΠΑ δεν έχει πρόθεση να παραβιάσει το διεθνές νομικό πλαίσιο που διέπει τις ένοπλες συρράξεις πλήττοντας πολιτιστικά μνημεία στο Ιράν, όπως απείλησε επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες ότι θα διατάξει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς εάν και κατά πόσον είναι διατεθειμένος να στοχοθετήσει πολιτιστικούς χώρους, ο Έσπερ απάντησε σε δημοσιογράφους: «Θα τηρήσουμε τους νόμους περί ένοπλων συρράξεων».

Όταν πιέστηκε να απαντήσει εάν θα πλήττονταν ιρανικά μνημεία ή όχι, διότι εάν πλήττονταν θα επρόκειτο για έγκλημα πολέμου, ο Έσπερ απάντησε «αυτό λέει το διεθνές νομικό πλαίσιο για τις ένοπλες συρράξεις», χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώνεται ότι το να μπαίνουν στο στόχαστρο πολιτιστικά μνημεία όπως αρχαιολογικοί χώροι από στρατούς κατά τη διάρκεια συγκρούσεων θεωρείται έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων μιας απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την οποία είχε προσυπογράψει η κυβέρνηση Τραμπ το 2017 και κυρίως της Σύμβασης περί Προστασίας των Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης (υιοθετήθηκε στη Χάγη το 1954 μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο).

Τελικά, αποχωρεί από το Ιράκ ο αμερικανικός στρατός;

Ο υπό τις ΗΠΑ συνασπισμός που πολεμά το Ισλαμικό Κράτος ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προετοιμάζει την αποχώρησή του από το Ιράκ, καθώς και ότι θα μετακινήσει τις δυνάμεις του τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες σε επιστολή αντίγραφο της οποίας επικαλούνται το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα τόσο με το AFP, όσο και με το Reuters, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε στον δεύτερο στην ιεραρχία της ιρακινής στρατιωτικής διοίκησης ότι θα «μετακινήσει» τις δυνάμεις του συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών με στόχο μια «αποχώρηση από το Ιράκ ασφαλή και αποτελεσματική».

Δύο στρατιωτικοί αξιωματούχοι — ένας Αμερικανός και ένας Ιρακινός — επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters το γνήσιο της επιστολής που υπογράφει ο στρατηγός Ουίλιαμ Σίλι, διοικητής των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράκ.

«Σεβόμαστε την κυρίαρχη απόφασή σας που διατάσσει την αναχώρησή μας» αναφέρει η επιστολή, την επομένη της ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο που καλεί την κυβέρνηση να διώξει τις ξένες δυνάμεις από το Ιράκ μετά τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί και του ανθρώπου του Ιράν στο Ιράκ, του ‘Αμπου Μέχντι αλ-Μουχάντις, την Παρασκευή στη Βαγδάτη.

Τι αναφέρει η επιστολή

«Λαμβάνοντας υπόψη την κυριαρχία της Δημοκρατίας του Ιράκ και όπως ζήτησε το ιρακινό κοινοβούλιο και ο πρωθυπουργός, η CJTF-OIR θα επαναπροσδιορίσει δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών και εβδομάδων για να προετοιμαστεί για την μετακίνησή της» αναφέρεται στην επιστολή που απευθύνεται στον ιρακινό υποπτέραρχο Αμπντούλ Αμίρ και υπογράφηκε από τον αρχηγό του αμερικανικού Ναυτικού Σώματος, Γουίλιαμ Η. Σίλι III.

«Για να γίνει αυτή η αποστολή, οι δυνάμεις του συνασπισμού καλούνται να λάβουν ορισμένα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η έξοδος από το Ιράκ θα διεξαχθεί με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο» συνεχίζει η επιστολή.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα υπάρξει αύξηση των μετακινήσεων με ελικόπτερα μέσα και γύρω από τη Διεθνή Ζώνη (IZ) της Βαγδάτης, που θα περιλαμβάνει τα ελικόπτερα συνοδείας CH-47, UH-60 και AH-64, όπως και μέτρα για την ελαχιστοποίηση και τον μετριασμό της ταραχής στο κοινό.

«Καθώς αρχίζουμε να εφαρμόζουμε αυτήν την επόμενη φάση των επιχειρήσεων, θέλω να επαναλάβω την αξία της φιλίας και της εταιρικής σχέσης μας. Σεβόμαστε την κυρίαρχη απόφαση σας να διατάξετε την αναχώρησή μας» καταλήγει.

#BREAKING in an official letter, US army tells Iraq it is preparing to move out pic.twitter.com/kGuX3vITgM — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) January 6, 2020

Διάψευση… από τις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει απόφαση για αποχώρηση των στρατευμάτων τους από το Ιράκ, έσπευσε να διευκρινίσει λίγη ώρα αργότερα ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Μαρκ ‘Εσπερ. «Ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί για να φύγουμε από το Ιράκ. Τελεία».

«Δεν ξέρω τι είναι αυτό το γράμμα … Προσπαθούμε να μάθουμε από πού προέρχεται αυτό, τι είναι αυτό, ωστόσο δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποχώρηση από το Ιράκ», είπε ο ‘Εσπερ όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επιστολή αυτή.

Ο Έσπερ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους της Αμερικής.

Τι αποκαλύπτει κορυφαίος αμερικανός στρατηγός

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ανώτατος αμερικανός στρατηγός και αρχηγός του Μεικτού Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, Μαρκ Μίλλεϊ, ο οποίος υποστήριξε πως δεν ισχύουν τα περί απόσυρσης των στρατευμάτων.

Σύμφωνα με το CNNi, ο ίδιος απέδωσε τη δημοσιοποίηση της επιστολής που είδε το φως της δημοσιότητας σε λάθος. Στο πλαίσιο αυτό, ισχυρίστηκε ότι ήταν άσχημα διατυπωμένη, υποδηλώνοντας εσφαλμένα ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν στρατεύματα.

Επιχειρώντας να διευκρινίσει τη σύγχυση όσον αφορά στην επιστολή, ο Μίλλεϊ είπε στους δημοσιογράφους: «Αυτή η επιστολή είναι ένα προσχέδιο. Ηταν λάθος, δεν ήταν υπογεγραμμένη, δεν έπρεπε να κυκλοφορήσει […] Κακή διατύπωση, υπονοεί απόσυρση, ενώ αυτό δεν συμβαίνει».

«Πρόκειται για ένα γνήσιο λάθος. Δεν έπρεπε να σταλεί» προσέθεσε.

Αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων ζητά το κοινοβούλιο του Ιράκ

Υπενθυμίζεται πως, την Κυριακή, το κοινοβούλιο του Ιράκ ψήφισε απόφαση με την οποία ζητεί από την κυβέρνηση να ακυρώσει το αίτημα συνδρομής προς τον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό κατά του ISIS.

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται ότι η κυβέρνηση οφείλει να φροντίσει για τον τερματισμό της παρουσίας όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράκ για την διασφάλιση του κρατικού μονοπωλίου επί των όπλων.

«Παρά τις εσωτερικές και τις εξωτερικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, παραμένει, επί της αρχής και στην πράξη, η καλύτερη επιλογή για το Ιράκ» δήλωσε ο ιρακινός πρωθυπουργός κατά την διάρκεια ομιλίας του ενώπιον του κοινοβουλίου.

Το κοινοβούλιο, που συνήλθε εκτάκτως, υιοθέτησε απόφαση που ζητεί από την κυβέρνηση να διαφυλάξει την κυριαρχία της χώρας ακυρώνοντας το αίτημα συνδρομής που είχε απευθύνει προς την διεθνή κοινότητα για να αντιμετωπίσει το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος και κατά συνέπεια να ακυρώσει την πρόκληση προς τις στρατιωτικές δυνάμεις του υπό τις ΗΠΑ διεθνούς συνασπισμού.

Μόνο 168 από τους 329 βουλευτές ήταν παρόντες στη συνεδρίαση και παρά τα αιτήματα για την διεξαγωγή ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της βουλής κήρυξε μόνος του την έγκριση της απόφασης εν μέσω μεγάλης οχλαγωγίας.