Χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν στις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας την Τρίτη για να γλιτώσουν από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που απειλούν πολλές παραθαλάσσιες πόλεις, με την κυβέρνηση να κινητοποιεί σκάφη του πολεμικού ναυτικού και στρατιωτικά ελικόπτερα για να συνδράμουν στις προσπάθειες πυρόσβεσης και εκκένωσης.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ζήτησαν τη βοήθεια των αυστραλιανών ενόπλων δυνάμεων, καθώς των πυροσβεστικών των ΗΠΑ και του Καναδά, ενώ οι αρχές επιβεβαίωσαν πως δύο άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους το βράδυ- με τους νεκρούς από τις φωτιές από τις αρχές του Οκτωβρίου να ανέρχονται συνολικά πλέον στους 11.

Την ίδια ώρα, πλήθος κόσμου συνέρρευσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ για να παρακολουθήσει την διάσημη πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση με τα πυροτεχνήματα, παρότι ο καπνός από τις φονικές δασικές πυρκαγιές στις γειτονικές παραθαλάσσιες πόλεις έχει κοκκινίσει τον ουρανό.

Το προγραμματισμένο θέαμα διεξήχθη κανονικά παρά τις εκκλήσεις από μερίδα πολιτών να ματαιωθεί η εκδήλωση με τα πυροτεχνήματα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις πυρόπληκτες περιοχές.

Fireworks and fire workers. As Sydney welcomed the new year with a spectacular #NYE2020 display, the day also generated some of the most catastrophic images of Australia's raging bushfires #AustralianFires #NSWFire pic.twitter.com/GMU8ijhDAN — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 31, 2019

Χιλιάδες εγκλωβισμένοι στις ακτές

Οι μεγάλες φωτιές έχουν καταστρέψει πάνω από 4 εκατομμύρια εκτάρια, με νέες εστίες να δημιουργούνται σχεδόν καθημερινά, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σε περιοχές που έχουν πληγεί από τριετή ξηρασία.

Πάνω από 200 πυρκαγιές μαίνονται στις νοτιοανατολικές πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Βικτώρια, απειλώντας αρκετές πόλεις και αποκόπτοντας τις συνδέσεις τους στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και στο Ίντερνετ.

Περίπου 4.000 άνθρωποι στην πόλη Μαλακούτα στη Βικτώρια κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα όταν αποκόπηκε η κύρια οδός. Αυτοί που δεν τα κατάφεραν κατέφυγαν σε ένα γυμναστήριο και άλλα δημόσια κτίρια. Κάποιοι από αυτούς που παγιδεύτηκαν στην πόλη ανέβασαν εικόνες με κατακόκκινο ουρανό στα social media.

Enjoy the fireworks Scott Morrison, Clover Moore and Sydney. Here's an idea, instead of spending millions to see the sky momentarily lit with colour, put the money towards stopping the fires and rehabilitating the environment. Will be staying at home tonight instead. pic.twitter.com/gSd0BjOUMX — Mark Raines (@rain0021rain) December 31, 2019

Λαϊκή δυσαρέσκεια για το υπερθέαμα στο Σίδνεϊ

Απαντώντας στα αιτήματα να ματαιωθεί η εκδήλωση και η χρηματοδότηση αντ΄αυτής να δοθεί στις πυρόπληκτες περιοχές, ο δήμαρχος της πόλης του Σίδνεϊ, Κλόβερ Μουρ, είπε ότι ο σχεδιασμός για την εκδήλωση με τα πυροτεχνήματα ξεκίνησε πριν από 15 μήνες και το μεγαλύτερο τμήμα του προϋπολογισμού είχε ήδη διατεθεί. Επίσης, η εκδήλωση ήταν μια ενίσχυση της οικονομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

«Πολλοί από εμάς έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα για αυτή τη βραδιά αλλά το σημαντικό είναι να εισπράξουμε από αυτό ότι είμαστε μια ανθεκτική πολιτεία» τόνισε από την πλευρά της στους δημοσιογράφους η Γκλάντις Μπερετζικλιάν, η πολιτειακή πρωθυπουργός.