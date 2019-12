Η αστυνομία στη Γαλλία έκανε σήμερα χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών στο κέντρο του Παρισιού, οι οποίοι πέταξαν αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν κοντά στην πλατεία Έθνους στο ανατολικό Παρίσι.

Λίγο αργότερα, η γαλλική αστυνομία εφόρμησε εναντίον ομάδας διαδηλωτών σε πλατεία της γαλλικής πρωτεύουσας, οι οποίοι αψήφησαν το τελεσίγραφο να διαλυθούν και πέταξαν βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν στο τέλος της ειρηνικής, στο μεγαλύτερο μέρος της, πορείας των εργατικών συνδικάτων.

Το τηλεοπτικό συνεργείο του CNews βρέθηκε ανάμεσα στη γραμμή των «πυρών» των αστυνομικών και των διαδηλωτών.

Τα εργατικά συνδικάτα αξιώνουν από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να εγκαταλείψει τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η γαλλική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών στην πόλη Νάντη (δυτικά), στη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που προωθεί ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μεταδίδει από την πόλη το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο C News.

Massive anti-government protests in France.

📽️ || #Nantes #greve17decembre

Would you know if not posted on social media?

We are the media now.pic.twitter.com/CyI2rFu4qE

— Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) December 17, 2019