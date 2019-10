Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σήμερα το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Δημοκρατικοί και το οποίο προβλέπει ότι η Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής θα συνεχίσει την έρευνα για την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ψήφισμα, το οποίο πέρασε με 232 «ναι» και 196 «όχι», καθορίζει μία πιο δημόσια φάση της έρευνας και αναθέτει τον πρωταρχικό ρόλο των ακροάσεων στον επικεφαλής της Επιτροπής για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων Άνταμ Σιφ.

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανός πρόεδρος κατηγορείται ότι επιχείρησε να ασκήσει πιέσεις στην Ουκρανία προκειμένου να ερευνήσει ανυπόστατες κατηγορίες για διαφθορά εναντίον του πολιτικού του αντιπάλου Τζο Μπάιντεν και του γιου του Χάντερ, ο οποίος συνεργαζόταν με την ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου Burisma.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, το κείμενο επισημοποιεί τη συνεχιζόμενη «έρευνα η οποία διενεργείται από τις επιτροπές μας» και ορίζει τη διαδικασία για τα ακόλουθα βήματα, εξαλείφοντας «κάθε αμφιβολία για το εάν η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να αρνείται να παραδώσει έγγραφα, να αποτρέπει καταθέσεις μαρτύρων, να αψηφά δεόντως εγκεκριμένες κλητεύσεις μαρτύρων, να συνεχίζει να παρακωλύει την έρευνα της Βουλής των Αντιπροσώπων».

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε το ψήφισμα «απάτη».

Αντιδρώντας στην απόφαση, ο Τραμπ έσπευσε να σχολιάσει στο Twitter, χρησιμοποιώντας την αγαπημένη του φράση, «κυνήγι μαγισσών».

«Το μεγαλύτερο κυνήγι μαγισσών στην ιστορία των ΗΠΑ» χαρακτήρισε τη διαδικασία παραπομπής του ο αμερικανός πρόεδρος.

Τόσο ο Τραμπ όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για ψεύδη, ισχυριζόμενοι μάλιστα ότι «δεν υπήρχε τίποτα λάθος» με το επίμαχο τηλεφώνημα.

Από πλευράς τους, υποστηρίζουν ότι η όλη ιστορία πρόκειται για μια προσπάθεια ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2016, αλλά επίσης, ότι σκοπό έχει και να επηρεάσει τις επικείμενες εκλογές του 2020.

Wrong. Wrong. Wrong.

Why do you think the Founding Fathers included the mechanism of impeachment in the first place? They foresaw that it might be necessary to remove a president who was duly elected. Trump has abused his office and violated the Constitution.

— Cosmos (@CosmosNobel) October 31, 2019