Συναγερμός έχει σημάνει στο Σικάγο των ΗΠΑ μετά από εισβολή αυτοκινήτου, τύπου τζιπ, σε εμπορικό κέντρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα μπήκε μέσα στο Woodfield Mall, στο Σάουμμπουργκ του Ιλινόις, σκορπίζοντας τον πανικό στον κόσμο που βρίσκονταν στο πολυκατάστημα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές τραυματισμών, ενώ ο οδηγός βρίσκεται υπό κράτηση.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, αλλά και της Πυροσβεστικής έχουν αποκλείσει το σημείο, στο νοτιοανατολικό προάστιο του Σικάγο, ώσπου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

"This is not happening!"

Dramatic video shows panicked shoppers fleeing from a car swerving inside a mall outside of Chicago. A suspect is in custody and no injuries were reported. https://t.co/c253ubyK5A pic.twitter.com/cMv6TuPDeP

— ABC News (@ABC) September 20, 2019